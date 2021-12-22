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粉絲心碎！東京迪士尼閃電宣布「停賣氣球」　原因曝光

▲▼迪士尼,迪士尼氣球,氣球。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京迪士尼停止販售園內氣球。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本Oriental Land公司宣布，自12月1日起，旗下的東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋已經全面停賣氣球。如今原因曝光，正是因為氣球內填充的氦氣供給不足所致，且目前尚未確定重新開賣的時間。事實上，東京迪士尼早在2012年至2014年間就曾經停賣氣球，2019年更一度減少販售的數量。

根據《富士新聞網》報導，受到國際氦氣價格持續飆漲影響，日本Oriental Land宣布，已正式停賣旗下東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋園區內的氣球。事實上，氣球所填充的氦氣除了用來充氣外，同時也被用於半導體製造、焊接工業、航太科技或是醫學成像。

國際氦氣價格不斷飆漲，全球需求提高且海上運輸持續延遲，光是日本國內就已經不敷使用，因此Oriental Land只好暫時喊卡，而這也是東京迪士尼自2012年11月至2014年1月停賣氣球1年多後，再度取消販售園內氣球。

事實上，東京迪士尼2019年就曾一度因為氦氣供應不足且價格飆漲，而減少氣球的販售量。此次停售後，恐怕暫時無法確定何時才能重新開放販售。

另一方面，日本麥當勞也因為進口原料卡港，因此全國暫時販售中薯與大薯，預計有2900間分店受到影響。據悉，最快也要等到31日才會重新開賣，這段時間暫時只販售小薯。

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