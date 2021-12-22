日本鰻魚驚爆造假！拿中國貨冒充賣5年　日批發商鞠躬謝罪

▲日本批發商驚爆拿中國鰻魚來冒充國產鰻魚。（示意圖，東方IC）

圖文／鏡週刊

日本一家水產批發商近日遭爆，在國內高價販售的國產鰻魚，其實用了中國進口的鰻魚來充數，且此惡行已持續5年。企業負責人鞠躬道歉，承諾會努力改進，防止此類事件再次發生。

綜合日本《岐阜新聞》及《朝日新聞》報導，日本岐阜縣高山市一家名為「高山水產青果」批發公司近日被查出，從今年6月1日至10月31日期間，將中國產與日本愛知縣產的鰻魚、共計3萬125條全部標示為愛知縣產，出售給超市、餐飲店等大約70家店鋪，其中有6,640條被查到為中國鰻魚，沒有標示產地的也有3,426條。

▲社長東勇隆向消費者致歉，坦言拿中國魚冒充日本魚持續5年。（圖／翻攝新聞畫面）

消息曝光後，「高山水產青果」公司於17日晚在高山市內召開記者招待會，社長東勇隆向顧客和廣大消費者道歉：「對於給您帶來的不便，我們深表歉意，將努力防止事件再次發生。」

東勇隆解釋，鰻魚從採購到銷售是由一名員工負責，由於日本產鰻魚進貨量減少，但為了滿足市場需求，當國產鰻魚產量不夠時，就會拿中國進口的鰻魚來補貨，且造假行為從5年前就開始。

據悉，該公司資本額為3,500萬日圓（約新台幣853萬元），主要從事批發業務，目前已確認涉事鰻魚沒有銷至海外。



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