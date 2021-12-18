婚後零緋聞！「演藝圈清流男藝人」鄉民一致點名他讚：寵妻魔人

▲王力宏優質形象全毀。（圖／翻攝自Instagram／王力宏）

記者施怡妏／綜合報導

李靚蕾昨（17）日晚間發長文痛擊王力宏，不僅在婚後仍約炮、召妓，連她懷孕時也不放過，甚至遭王家人冷暴力、羞辱、簽下不合理的婚前協議書等罪狀，震撼彈重創王力宏出道以來的優質形象，網友們因此好奇，現在演藝圈的清流是誰？不少網友紛紛點名這位「亞洲天王」，直呼他是「愛妻魔人」。

有網友在PTT發文，「台灣藝人有哪個很清流的嗎？」藝人身為公眾人物，行為舉止難免會被外界拿放大鏡檢視，「演藝圈很亂大家都知道，外遇、出軌、偷吃根本日常，這樣看起來，清流應該算是稀有動物吧」，好奇演戲圈裡，有哪些藝人是清流。

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貼文一出，許多網友都想到「周董」，自從2014年與昆凌結婚之後，相繼迎接女兒小周周（Hathway）和兒子Romeo，一家4口感情甜蜜，對老婆之疼愛更是被稱為「寵妻魔人」，「周至少分手都給的很大方」、「周董愛妻代表，真的偷吃早就被狗仔拍翻」、「出遊都帶老婆小孩在身邊，老婆工作還特地發去探班，他是真的愛老婆好嗎」、「婚後0緋聞，認真工作陪伴小孩」。

▲周董與老婆昆凌常在IG放閃。（圖／翻攝自周杰倫、昆凌IG）

另外，也有許多網友提到「吳尊」，「飛輪海最帥之一沒有，以他的帥臉早就玩到翻，但是吳尊卻選擇跟16歲交往的青梅竹馬結婚」、「吳尊+1，老婆是初戀情人」、「真的，長這麼帥只談過一次，還跟初戀結婚」。

李靚蕾5千字毀滅信爆料，王力宏長年召妓、約砲行徑遭揭發，優質形象全毀，網友發現周杰倫、林俊傑紛紛取消關注，有人在PTT發文寫道「周杰倫切割得很快？IG已無王力宏？」引發熱烈討論，「周杰倫從來沒説他跟王力宏有私交啊」、「上次IG還一起彈鋼琴，杰倫好壞」、「周刪掉王沒差吧..本來就不是摯友」。

事實上，王力宏1999年曾和周杰倫合作，當時周杰倫替他寫了一首《打開愛》，大讚對方的音樂才華，今年4月兩人一起出席好友生日聚會，他演唱《唯一》，由周杰倫彈琴伴奏，被黑人陳建州稱是「睽違20年的合作」，並向雙方喊話「我真的覺得你們2個應該出一首單曲獻給歌迷」，當時一度引發熱議。