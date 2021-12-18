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專家傳授「青蔥保存術」3絕招！　最久可放30天以上

▲近期中南部水患青蔥供應量減少，宜蘭三星蔥每公斤從1週前89元漲為231元。（圖／記者游芳男攝）

▲農委會指出，蔥富含鉀、維生素A、C及膳食纖維等營養。（圖／記者游芳男攝）

記者許展溢／綜合報導

不管在家還是在外享受任何餐點，青蔥絕對是重要的配角之一，不過，很多人困惑買回去的蔥容易腐爛，農糧署傳授超實用的3絕招「保存術」，最久竟然還能保存30天以上。

農糧署說明，第1招「包起來」，整把以廚房餐巾紙包裹，並將青蔥尾端折入塑膠袋內，可冷藏4-5天。第2招「裝起來」，洗淨後吸乾水份，蔥綠蔥白切段，置於上下舖有餐巾紙的保鮮盒內，可冷藏約7天。第3招「凍起來」，洗淨後吸乾水份蔥綠蔥白切段，置於乾淨保鮮盒內保存，可冷凍30天以上。

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至於營養成分，農委會指出，除一般性之碳水化合物、脂肪及蛋白質外，尤其富含鉀、維生素A、C及膳食纖維等。農糧署提醒，大家可視下廚頻率與購買量，決定最合適的保鮮方式，出門買菜前，要記得先檢查一下冰箱，盡速且優先使用保存的青蔥，才不會錯過最「青」的享味時機。

▲▼青蔥。（圖／農業試驗所提供）

▲農試所表示，當降雨越來越集中，蔥田淹水會使疫病更嚴重。（圖／農業試驗所提供）

另外，農業試驗所提到，菜價和和「氣候連動」有高度相關，尤其，台灣乾旱日數越來越多，造成害蟲大肆繁殖，降雨越來越集中，蔥田淹水而使疫病更嚴重，因此建立抗逆境栽培管理，以「無特定病原健康種苗」、「豪雨強化防治」、「減少農藥殘留」3策略，並進行病毒普篩等方式，提升青蔥品質外，同時提高20%產量。

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