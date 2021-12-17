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健保愛心添暖意　台東縣愛心專戶助弱勢109人受惠

▲縣府攜手健保愛心專戶，跨機關合作補助台東縣弱勢民眾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府攜手健保愛心專戶，跨機關合作補助台東縣弱勢民眾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府社會處與健保署於日前在台東馬偕醫院9樓共同舉辦記者會，攜手協助弱勢，用健保愛心添暖意，以跨機關合作方式補助弱勢民眾健保欠費。

健保署自104年起研提公益彩券一般性計畫協助補助轄區弱勢民眾健保欠費迄今，為延續協助弱勢民眾健保欠費，健保署東區業務組與台東縣政府社會處、花蓮縣及台東縣衛生局跨機關合作，以東區業務組愛心專戶補助健保欠費，協助弱勢族群愛心不間斷。健保署李伯璋署長表示，關懷弱勢一直是健保署堅持不變的服務重心，健保署歡迎各界e起做愛心，發掘弱勢需協助的民眾，啟動愛的循環。

社會處處長陳淑蘭則指出，台東縣許多鄉鎮地處偏遠，民眾就業不易或僅從事短期工作，致長期經濟收入困窘，若家庭發生重大事故或緊急傷病，近貧家庭易因健保欠費不敢就醫，導致健康惡化更難就業謀生，貧窮惡性循環。

健保署自108年開始與台東縣政府社會處、及各鄉鎮市公所協力補助弱勢家戶的健保欠費，實現醫療正義，110年台東健保愛心專案共計補助92萬1,613元，有109人受惠，此外，社會處亦幫助弱勢家庭遭逢意外或傷病事故之急難慰問與救助累計達250以上人次，提供即時性支持經濟。

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