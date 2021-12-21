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傳遞幸福助弱勢　台南市勞工局、工會相約在冬至

▲台南市勞工局結合台南市電氣業職業工會，贈關懷禮金2000元與白米、泡麵、暖被、魚酥禮盒等生活物資，分送致贈給15區20戶職災、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局結合台南市電氣業職業工會，贈關懷禮金2000元與白米、泡麵、暖被、魚酥禮盒等生活物資，分送致贈給15區20戶職災、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局關懷弱勢愛心持續傳遞，繼12月6日泥水工會與油漆工會發送物資送暖活動後，21日適逢冬至時節，由台南市電氣業職業工會接棒，贈關懷禮金2000元與白米、泡麵、暖被、魚酥禮盒等生活物資，分送致贈給15區20戶職災、弱勢勞工家庭，在疫情寒冬注入暖流，在冬至圓滿氛圍中，期許能夠溫馨好過年。

▲台南市勞工局結合台南市電氣業職業工會，贈關懷禮金2000元與白米、泡麵、暖被、魚酥禮盒等生活物資，分送致贈給15區20戶職災、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市勞工局長王鑫基表示，為落實黃偉哲市長「希望家園」施政理念的美好真諦，台南市電氣業職業工會長期積極參與台南市「做工行善團」職災弱勢勞工房屋修繕活動。在修繕的過程中深感服務之個案家庭大都生活困苦，因而杜文寶理事長，特別安排元旦過年前，於21日率領電氣工會幹部志工，與他及勞工局人員，兵分兩路共同前往南區、安平、安南、七股、永康、歸仁、新市、新化、山上、官田、麻豆、學甲、鹽水、柳營及新營各區等20戶職災、弱勢勞工家庭進行關懷，分送物資傳遞幸福。

▲台南市勞工局結合台南市電氣業職業工會，贈關懷禮金2000元與白米、泡麵、暖被、魚酥禮盒等生活物資，分送致贈給15區20戶職災、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第一站來到位在安平區70歲的顏阿伯住家，顏老先生住在多年前火災毀損大半的祖厝內，長期都睡在籐椅上，勞工局「做工行善團」協助鐵皮屋修補，解決住家漏水問題，更換電源箱、電線配置、燈具、臥室及餐廳天花板輕鋼架，全室油漆美化;並啟動二手家具助弱勢機制，為顏阿伯裝上新熱水器、馬桶修復，致贈床鋪、桌椅、衣櫥及電視櫃等家具，改善顏阿伯的居住環境，加上不停歇的後續關懷，讓獨居的顏阿伯感受到社會滿溢的溫馨。

▲台南市勞工局結合台南市電氣業職業工會，贈關懷禮金2000元與白米、泡麵、暖被、魚酥禮盒等生活物資，分送致贈給15區20戶職災、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另居住於官田區53歲許姓職災勞工，6月15日在二樓做業區執行換紗作業時，不慎掉落一樓地面，導致手部挫傷、頭部外傷及頸椎骨折，現仍須配戴護頸，其家中不但有需要扶養的父母及子女，案妻也因需要照顧案主而無法外出工作，家中經濟受到衝擊性的影響，此次物資發送讓案家感受到社會溫暖，滿心的感謝轉化成案家更堅強的力量去面對困境。

▲台南市勞工局結合台南市電氣業職業工會，贈關懷禮金2000元與白米、泡麵、暖被、魚酥禮盒等生活物資，分送致贈給15區20戶職災、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局結合台南市電氣業職業工會，贈關懷禮金2000元與白米、泡麵、暖被、魚酥禮盒等生活物資，分送致贈給15區20戶職災、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局結合台南市電氣業職業工會，贈關懷禮金2000元與白米、泡麵、暖被、魚酥禮盒等生活物資，分送致贈給15區20戶職災、弱勢勞工家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長指出，市長黃偉哲極力肯定「做工行善團」持續為弱勢勞工家庭進行房屋修繕之善舉，在此非常感謝台南市電氣業職業工會杜文寶理事長及會員的愛心，讓職災、弱勢家庭們能在疫情寒冬之際，仍能享受到幸福的氛圍，也希望此舉能喚起更多慈善團體及善心人士共同響應，達到拋磚引玉之效，藉由民間與政府共同合作的力量，幫助更多弱勢族群與職災勞工。

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