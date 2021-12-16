台東在地毛豬價格趨穩！春節休市10天　縣府籲：提早採買備用

▲台東縣消保官會同調查站及農業處人員，前往毛豬拍賣現場，了解拍賣實際價格。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

近期民眾反應溫體豬肉零售價錢仍居高不下，台東縣長饒慶鈴特別商請台東縣消保官會同台東縣調查站及縣府農業處人員，15日前往台東縣農產股份有限公司毛豬拍賣現場，了解毛豬拍賣實際價格，由於目前價格穩定，縣府呼籲肉商應適時反應在零售價格，不要隨意抬高售價。



台東縣政府表示， 8月份毛豬每公斤拍賣價格介於82至86元，一度衝上90元大關，根據了解主因係今年1至3月份發生豬流行性下痢造成仔豬死亡率增多，育成率低，導致仔豬在養頭數減少，衍生6至8月份毛豬供應頭數不足；另外，飼料原物料玉米、大豆等國際價格持續上升，養豬農飼養成本大漲，亦反映於毛豬拍賣價格，不過，近日毛豬供應頭數已經充足，毛豬拍賣價格也持續穩定。

▲縣府人員呼籲肉商應適時反應零售價格，勿隨意抬高售價。

農業處長許家豪指出，由於飼料成本持續高漲，導致飼養成本大增，毛豬拍賣均價維持至76至78元之間，仍屬合理價位，且台東縣內目前已推出台東豬肉認證標章，只要有台東豬肉認證標章之豬肉皆來自台東在地生產，肉質良好、無藥物殘留，請消費者安心及多加食用優質的在地台東豬肉。



台東縣政府消費者保護官謝錦川則呼籲肉商，毛豬每公斤拍賣價格自8月份82至86元下跌至目前76至78元，應適時反應在零售價格，給予消費者合理售價。



明年春節期間毛豬供應自2月1日至2月10日休市10天，主要是2月7日為星期一，原本市場就休市，2月9日又是天公生，傳統上不殺生，導致明年春節期間休市長達10天，台東縣農產公司也請消費者多加留意及提前採購備用。