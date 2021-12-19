救果農！國內企業及時伸援手　購台東鳯梨釋迦5萬公噸

▲國內知名企業包括台新金控、新光金控等陸續購買5公噸台東鳳梨釋迦，台東縣長饒慶鈴頒贈感謝狀。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

面對12月鳳梨釋迦產季來臨，台東縣政府及各農政單位積極為鳳梨釋迦拓展通路，繼新北市府會大力鼓吹下單訂購後，包括台新金控、新光金控、長春石油、壹電視、台北捷運及玉山科技協會等企業也接棒，購買5公噸的台東鳳梨釋迦，並陸續增加中，台東縣長饒慶鈴特前往各單位頒贈感謝狀。

饒慶鈴表示，除了日前與新北市府會、果菜公司訂購逾100公噸的鳳梨釋迦。縣府積極接洽的台新金控、台北捷運公司、長春石油公司、新光金控、玉山科技協會及壹電視等企業，紛紛透過台東縣政府-購夠台東平台購買5公噸的鳳梨釋迦。她也親自北上拜會台新金控吳東亮董事長伉儷、新光銀行李紀珠副董事長等企業代表表達感謝，並頒贈感謝狀。同時，縣府除了積極媒合通路商、企業等協助農民行銷外，早在9月底已陸續接洽家樂福、全家、全聯等通路，協助農民談妥供貨及銷售燈規劃，目前也都上架銷售，方便全國民眾購買。

讓外銷等級的鳳梨釋迦得以重新定位銷售市場，是台東縣政府兩年多來一直努力的目標，而釋迦被 BBC 評選為最有營養食物第2名，可說是「甜的維他命C」，也富含維他命B2、B3及B6及鉀離子等。

台東縣府積極媒合通路商、企業及其他縣市政府，一同協助農民行銷外，也推薦台東的高品質鮮果讓台灣鄉親，拓展國內通路。饒慶鈴強調，農曆春節將至，台東鳳梨釋迦送禮自用兩相宜，希望能夠好「釋」成雙，並期盼透過全民行動力挺台東優質水果。

台東農產公司吳柏成總經理說明，農產公司也已建立「購夠台東」網路商城平台，期盼透過全民行動力挺台東優質水果，歡迎縣民及全國鄉親、機關團體能夠踴躍前往各通路平台或線上購買，以實際作為支持農民。

台東釋迦專屬網頁：https://www.gogotaitung.com/pages/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E9%87%8B%E8%BF%A6

台東釋迦購買資訊，歡迎民眾洽詢台東農產公司：（089）328-088。

