　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

救果農！國內企業及時伸援手　購台東鳯梨釋迦5萬公噸

▲▼國內知名企業包括台新金控、新光金控等陸續購買5公噸台東鳳梨釋迦，台東縣長饒慶鈴頒贈感謝狀。（圖／台東縣政府提供，下同）

國內知名企業包括台新金控、新光金控等陸續購買5公噸台東鳳梨釋迦，台東縣長饒慶鈴頒贈感謝狀。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

面對12月鳳梨釋迦產季來臨，台東縣政府及各農政單位積極為鳳梨釋迦拓展通路，繼新北市府會大力鼓吹下單訂購後，包括台新金控、新光金控、長春石油、壹電視、台北捷運及玉山科技協會等企業也接棒，購買5公噸的台東鳳梨釋迦，並陸續增加中，台東縣長饒慶鈴特前往各單位頒贈感謝狀。

▲▼國內知名企業包括台新金控、新光金控等陸續購買5公噸台東鳳梨釋迦，台東縣長饒慶鈴頒贈感謝狀。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，除了日前與新北市府會、果菜公司訂購逾100公噸的鳳梨釋迦。縣府積極接洽的台新金控、台北捷運公司、長春石油公司、新光金控、玉山科技協會及壹電視等企業，紛紛透過台東縣政府-購夠台東平台購買5公噸的鳳梨釋迦。她也親自北上拜會台新金控吳東亮董事長伉儷、新光銀行李紀珠副董事長等企業代表表達感謝，並頒贈感謝狀。同時，縣府除了積極媒合通路商、企業等協助農民行銷外，早在9月底已陸續接洽家樂福、全家、全聯等通路，協助農民談妥供貨及銷售燈規劃，目前也都上架銷售，方便全國民眾購買。

讓外銷等級的鳳梨釋迦得以重新定位銷售市場，是台東縣政府兩年多來一直努力的目標，而釋迦被 BBC 評選為最有營養食物第2名，可說是「甜的維他命C」，也富含維他命B2、B3及B6及鉀離子等。

▲▼國內知名企業包括台新金控、新光金控等陸續購買5公噸台東鳳梨釋迦，台東縣長饒慶鈴頒贈感謝狀。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣府積極媒合通路商、企業及其他縣市政府，一同協助農民行銷外，也推薦台東的高品質鮮果讓台灣鄉親，拓展國內通路。饒慶鈴強調，農曆春節將至，台東鳳梨釋迦送禮自用兩相宜，希望能夠好「釋」成雙，並期盼透過全民行動力挺台東優質水果。

台東農產公司吳柏成總經理說明，農產公司也已建立「購夠台東」網路商城平台，期盼透過全民行動力挺台東優質水果，歡迎縣民及全國鄉親、機關團體能夠踴躍前往各通路平台或線上購買，以實際作為支持農民。

台東釋迦專屬網頁：https://www.gogotaitung.com/pages/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E9%87%8B%E8%BF%A6
台東釋迦購買資訊，歡迎民眾洽詢台東農產公司：（089）328-088。
 

►濕氣去去走！超需要這台

ET快訊
王力宏爸竟知「媳婦月經週期」！　醫指出關鍵
王爸超狂醫界經歷曝！　力宏讚他「從不找藉口」：給最好示範
快訊／新店雲仙樂園1人遭蜂螫　抽搐吐白沫急送醫
20多歲男女返台「突破性感染」！　接觸者急匡列
央視出手封殺！　陸劇片尾曲「王力宏火速被消失」
By2妹Yumi被酸「聞雞起舞」逼退團！　8年前歌詞神預言
快訊／今增1死！男染疫「解隔半年」呼吸衰竭亡
李靚蕾爆料「毀滅力超強」5原因！　她曝最成功1點
快訊／今增1死！6例境外移入　本土續+0

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉市府唯一輔導電子類設計產品　嘉友電子直播無線麥克風亮相

王田交流道旁民宅空地火警　濃煙竄天嚇壞路過民眾

花蓮慈院囊括6項新創獎！胰臟癌新藥延續生命　獲多國專利

救果農！國內企業及時伸援手　購台東鳯梨釋迦5萬公噸

貧富差屢創新高！助貧困家庭翻身　企業下鄉關懷響應紅包傳愛

闊葉樹材妙用多　奧萬大自然教育中心即起開展報你知

工藝中心跨界推台漫《看見神之翼！》　盼吸引「漫粉」變「陶粉」

嘉縣中山國小圖書館購書經費不足　獅友捐18萬回饋母校

桃園某防疫旅館「確診者房內陽性」　全棟消毒前配合環境採檢

「珍愛藻礁」案未過　藻礁公投推動聯盟：很難受！謙卑接受

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

王思佳爆「小本本」流出：會家破人亡　遇心機女送禮到家..毛爆「怎知我住哪？」

李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

王力宏回台灣了！　安撫李靚蕾倉皇返台隔離

深圳怪男詭異窺視下一秒拔出油槍　像噴泉狂漏照點燃...保時捷陷火海

女學生回家驚見「陌生女子」闖入　勇敢攔下質問！她狡辯：這我家...

嘉市府唯一輔導電子類設計產品　嘉友電子直播無線麥克風亮相

王田交流道旁民宅空地火警　濃煙竄天嚇壞路過民眾

花蓮慈院囊括6項新創獎！胰臟癌新藥延續生命　獲多國專利

救果農！國內企業及時伸援手　購台東鳯梨釋迦5萬公噸

貧富差屢創新高！助貧困家庭翻身　企業下鄉關懷響應紅包傳愛

闊葉樹材妙用多　奧萬大自然教育中心即起開展報你知

工藝中心跨界推台漫《看見神之翼！》　盼吸引「漫粉」變「陶粉」

嘉縣中山國小圖書館購書經費不足　獅友捐18萬回饋母校

桃園某防疫旅館「確診者房內陽性」　全棟消毒前配合環境採檢

「珍愛藻礁」案未過　藻礁公投推動聯盟：很難受！謙卑接受

苦等1年半！湯瑪斯湖人首秀砍19分　「最強175公分」微笑回顧低潮

實價登錄太龜速！他怒「地板價跌高賣」　內行搖頭：很正常

嘉市府唯一輔導電子類設計產品　嘉友電子直播無線麥克風亮相

饕客一掃就是10盒！認命排隊搶吃嘉義水晶餃　Q皮+蝦香肉餡超迷人

富邦悍將肯定貢獻　「育成洋投」優瑪加薪續留

蔡尚樺爆《全明星3》王子「進紅隊秒轉身打電話」　通話內容曝光！

重啟核四未過！何志偉不告了　祝黃士修周末愉快、一夜好眠

美國疫情堪憂　CNN「在美辦公室急關門」禁非必要員工進入

公投開票》李淳／台灣「轉大人」變成熟的見證　核災區食品解禁時機到

提款卡密碼總錯3次！為何人戒不了慣性⋯關鍵是「冰山下的程序」

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

地方熱門新聞

壓倒性同意也拚不過　新竹縣公布票數

珍愛藻礁案未過　推動聯盟：很難受

養豬大縣被KO！　彰化縣長說話了

「確診者房內陽性」消毒前配合採檢

台中垃圾樓驚傳火警！藍議員氣炸轟市府

四大公投「不同意完封」　張麗善回應

秦偉警官父病逝　是白色恐怖受難者高一生女婿

嘉縣「僅這鄉」同意＞不同意

鄭文燦：三接與藻礁共存獲民意支持

桃園四大公投結果　同意票＞不同意

台東縣4大同意＞不同意

緬甸蟒爬出來曬太陽！路過民眾驚喜拍照

黃偉哲:：公投是人民意志的表現

2021桃園鐵玫瑰音樂節　「陽光劇場」嗨唱

更多熱門

相關新聞

外派津貼讓年薪增4成　但逾5成並無法回任

外派津貼讓年薪增4成　但逾5成並無法回任

隨著經濟活動逐漸全球化，不少上班族也漸漸的會為了高薪選擇外派，根據人力銀行調查顯示，2021年企業外派地點點以中國大陸占73%最多，東南亞13.5%居次，受到中美貿易戰和新南向政策的影響，五年來，外派中國的企業占比減少3個百分點，外派東南亞則增加3.3個百分點。

年終獎金調查出爐！　7成7企業要發、平均1.17個月

年終獎金調查出爐！　7成7企業要發、平均1.17個月

超額進用原住民　門諾基金會獲中央頒獎肯定

超額進用原住民　門諾基金會獲中央頒獎肯定

花蓮鼓勵企業營造育兒職場　最高補助300萬元

花蓮鼓勵企業營造育兒職場　最高補助300萬元

黃偉哲與企業合推校園光電政策

黃偉哲與企業合推校園光電政策

關鍵字：

果農企業及時援手鳯梨釋迦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李靚蕾再度開炮王力宏！

快訊／王力宏爸爸控李靚蕾威脅：分居時沒有出軌

王力宏私訊李靚蕾截圖曝光！　「1條件逼收回指控」：跟大家說妳神智不清

王力宏召妓偏好50歲熟女！夜夜叫小姐「連警衛都知」

李靚蕾遭爆「辜負訂婚男友」嫁王力宏！她7字霸氣回應

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

非王力宏網稱他才是「外遇界傳奇」

By2妹Yumi「連踩3底線」逼李靚蕾開戰！

徐若瑄舊文遭出征　挨轟「勝利宣言」

Yumi憔悴露面！報警遭李靚蕾回擊「仰天手摸肚」照常錄影

從不問王力宏感情事！　黑范夫妻「10年前就洩密」

王力宏私下有別名！　五星飯店員工：李靚蕾沒爆細節

還有男歌手比王力宏更渣！狗仔驚爆「最渣的那個」

王力宏12年前「挖洞給周杰倫跳」！得罪一票大佬

王力宏爸爸痛揭李靚蕾反悔逼婚過程

更多

最夯影音

更多
李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清
王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面