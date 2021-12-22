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馬達加斯加國防直升機墜毀　部長游泳12小時上岸：我的死期還沒到

▲▼馬達加斯加國防直升機墜毀　部長游泳12小時上岸：我的死期還沒到。（圖／翻攝自馬達加斯加國防部推特）

▲57歲蓋勒是國防部主管憲警的部長，墜機後他游泳12小時上岸，幸運生還。（圖／翻攝自馬達加斯加國防部推特）

文／中央社

非洲島國馬達加斯加當局表示，一名部長搭乘的直升機墜毀馬國東北岸海域，他和另一人在游泳約12小時後上岸，在這起墜機事故中幸運生還。

馬達加斯加港務當局首長表示，國防部主管憲警的國務部長蓋勒（Serge Gelle）及一名同僚今天早上各自游到海濱小鎮馬漢布（Mahambo）登岸。他們顯然在直升機失事時彈出。

馬國警方及港務當局指出，這起墜機事件發生在昨天，至今仍在搜尋另外兩名乘客的下落，目前尚不清楚這起事故的肇因。

社群媒體上分享的影片顯示，現年57歲的蓋勒似乎精疲力竭倒在躺椅上，身上仍穿著迷彩制服。這名將領稱，「我的死期還沒到」，並表示他很冷，但沒有受傷。

馬國東北岸海域昨天早上發生沉船事故，蓋勒等人搭乘直升機前往事發現場勘查。根據今天的最新官方統計，至少有39人死於這起船難，約有數十人仍下落不明。

另一名憲兵將領瑞佛哈維（Zafisambatra Ravoavy）告訴法新社，蓋勒當時用直升機上一個座椅作為浮板。

瑞佛哈維表示：「他在運動方面一直很有毅力，而他身為部長持續保持這種規律，如同一個30歲的人那樣。」

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