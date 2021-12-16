多明尼加班機墜毀9死　知名音樂製作人一家三口全罹難

▲機上9人全數罹難。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

多明尼加一架私人飛機15日墜毀，機上9人全數罹難。最新消息指出，機上乘客包括知名拉美音樂製作人Flow La Movie（本名Jose Angel Hernandez）及妻兒。

▲知名音樂製作人Flow La Movie（本名Jose Angel Hernandez，右）及妻兒也在墜毀班機上。（圖／翻攝自IG）

這架班機在多明尼加伊莎貝拉國際機場（La Isabela International Airport）起飛後15分鐘，迫降不遠處的亞美利加國際機場（Las Americas International Airport），但最終墜毀於跑道上，導致機上9人全數罹難。墜機及迫降原因現階段仍有待確認。

每日郵報報導，機上乘客包括佛州奧蘭多38歲音樂製作人Flow La Movie（原名Jose Angel Hernandez，下稱「赫南德茲」），且31歲妻子加希亞（Debbie Von Marie Jimenez Garcia）及4歲兒子傑登（Jayden Hernandez）也在機上。赫南德茲因《Te Bote》等多首熱門歌曲爆紅，為拉丁饒舌歌手在佛州及拉丁美洲投資製作數十場演唱會。

另外，一名47歲多明尼加籍飛行員及另名32歲飛行員，還有26歲委內瑞拉籍空姐也在此次事故中喪生。

這架事故班機所屬的Helidosa Aviation Group集團發聲明表示，將對此事故進行全面調查，釐清事發原因。

依據消防單位稍早說法，事故班機似乎是在受損的狀態下起飛。但航空事故調查委員會表示，現階段要確定事故發生原因為時過早。