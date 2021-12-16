她盼當兵男友「放夭八假」竟打1985　過來人揭下場：會很硬

▲有網友認為，「1985打下去，問題只會回到原單位身上，他們長官更不會讓他們放夭八，說不定還會罵人。」（當兵示意圖／翻攝「國防部發言人」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

當兵一般都是周六0800（洞八）休假，但針對表現優異人員，授權部隊得於周五1800（夭八）實施「榮譽假」。有網友分享，有役男女友想要另一半放「夭八」，竟打1985國防部申訴專線，結果被過來人說，「打下去18假可以，其他福利取消…會很硬喔。」

原PO於15日在「Dcard社交平台」發文說，1985不是應該留給需要的人嗎？每個部隊的長官本來就可以決定給不給福利，「夭八只是福利，為了這個一直吵要打1985，我覺得很問號。」

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▼現在軍事訓練役役期4個月。圖為漢光演習畫面。（圖／資料照／記者李毓康攝）

原PO表示，「女友如果真的打了，以為長官猜不到是新兵的女友打的嗎？不要弄到變成手機福利也沒有耶⋯⋯都已經很常用手機了，而且只當兵四個月而已，又不是都不見面，有差這個夭八嗎？還真的打了⋯」

對此，有退伍弟兄指出，「1985打下去，問題只會回到原單位身上，他們長官更不會讓他們放夭八，說不定還會罵人。」其他人也紛紛說，「打下去18假可以，其他福利取消…會很硬歐」、「容我這個學長表達一下看法，好好跟她講勸她千萬不可這麼做，不然沒有意外你在部隊會黑掉」、「打了...真的會完蛋ㄟ，會被電爆4個月。」

但也有人透露，「去年跨年原本要在東北角軍營度過，結果一堆家長跟女友團打1985，原本旅長還鐵腕拒絕，後來指揮部直接下令全旅夭八，嘻嘻。當下在旅部聽到旅長經過走廊，邊跟旁邊政戰主任罵『O你O，全旅夭八真爽』。」