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中共運-9通信對抗機「逼近東沙島」　距離恐不到30浬

▲2架共機15日擾台。（圖／國防部提供）

▲2架共機15日擾台。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

國防部15日晚間8時透過即時軍事動態表示，日間共有運-9通信對抗機及運-8反潛機2架共機闖我西南航空識別區（ADIZ），空軍則派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。值得一提的是，運-9通信對抗機連三天現蹤，且15日又再次「逼近」東沙島。

從航跡示意圖來看，運-9通信對抗機13日現蹤後，據悉距離東沙島不到30浬，14日稍微北偏，但15日與13日一樣，相當逼近東沙島。

行政院長蘇貞昌3日赴立法院報告《中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案》編制情形時，提到中國近期對我國侵擾不斷，共軍侵擾我ADIZ已從前年10餘架次，去年380餘架次，到今年更超過880架次。

國防部2020年9月17日起在官網設立「即時軍事動態」，向民眾揭露共機擾台資訊專區。國防部當時指出，未來軍方會在該專區中，主動揭露台灣周邊的軍事情報，這個作法其實與日本統合幕僚監部是雷同的；倘若攤開日本揭露的資訊網，包括格式、圖片呈現形式都是一樣的。

根據紀錄，共機單日闖我ADIZ架次數最高是在10月4日的56架次，包括殲-16機38架次、轟-6機12架次及蘇愷-30機2架次；其次依序是10月2日39架次、10月1日38架次。

▼共機13日及14日日間擾台航跡示意圖。（圖／國防部提供）

▲▼運-9通信對抗機13日逼近東沙島。（圖／國防部提供）

▲▼5架次共機14日日間擾台。（圖／國防部提供）

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