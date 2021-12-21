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年僅30歲就去世！媽手抱軍服「低頭閉眼哭」惹鼻酸　背後藏洋蔥

▲▼ 。（圖／吳興華授權提供）

▲國防部日前舉辦「吳載熙烈士文物捐贈典禮」 。（圖／吳興華授權提供）

記者施怡妏／綜合報導

駕駛著U-2偵察機，直衝大陸執行偵照任務，台灣史上最神秘的「黑貓中隊」，其中一名飛行員吳載熙，在某次駕駛U-2飛行訓練時意外身亡，國防部本月10日舉辦「吳載熙烈士文物捐贈典禮」，兒子吳興華在臉書PO出全家人與爸爸軍服的合照，媽媽抱著軍服悲傷之情難以言喻，讓許多人看了很不捨。

吳興華在臉書發文，全家人一起參加「吳載熙烈士文物捐贈典禮」，全家人與爸爸的軍服拍了第一張大合照，「這是我們全家第一張大合照，雖然父親早不在了，他的精神是永遠在我們心中的」。

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其中一張照片媽媽雙手抱著軍服，將臉貼在軍服上，似乎想起抱著先生的熟悉感，媽媽皺著眉頭緊閉雙眼，流出了淚水，吳興華透露，這件軍服是爸媽結婚時，父親穿的禮服「對媽媽的意義會有更深一層的思念與不捨 」，就連拍大合照時，媽媽的右手也緊抓著軍服的袖子，對先生是滿滿的思念。

▲▼ 。（圖／吳興華授權提供）

▲▼媽媽抱著軍服哭，讓網友看了好不捨。（圖／吳興華授權提供）

▲▼ 。（圖／吳興華授權提供）

照片曝光後，不少網友直呼「好不捨」，「光看照片就默默流了兩滴淚」、「這張照片讓人感動、心酸、很複雜的心情」、「隔了半個世紀，還是令人鼻酸」、「國家英雄，永流中華民國人民心中」、「載熙烈士愛國精神與我們同在、事蹟永垂青史，我們尊敬的『中華民國』空軍英雄，敬禮！」

據了解，吳載熙烈士出生於1935年日治時期的台灣，逝世於1966年2月17日，當時吳載熙以上尉身分駕駛U-2偵察機，飛行訓練時意外身亡，年僅30歲。今年是吳烈士為國犧牲55週年，國防部於本月10日舉行「吳載熙烈士文物捐贈典禮」，此次遺族捐贈的文物，含括吳載熙烈士的軍服、勳獎章、證書、手稿、著作、照片及用品等63件，呈現吳載熙一生的光榮足跡，未來將典藏國家軍事博物館。

▼全家人第一張大合照。（圖／吳興華授權提供）

▲▼ 。（圖／吳興華授權提供）
 

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