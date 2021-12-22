明天衝！頂呱呱「5大塊炸雞下殺7折」限時1天搶吃

▲頂呱呱限時1天5塊雞下殺7折吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又等到了！台灣本土速食品牌「頂呱呱」1日限定「5塊雞」下殺優惠登場，整整5塊原味炸雞直接下殺7折，明（23）日限時1天開吃，每門市數量有限，售完為止，外送平台則同步販售。另，拿坡里「重量級腿排桶」也在近日重磅回歸，至2022年1月16日前整桶下殺78折，炸雞控通通要吃爆。

▲頂呱呱原味雞塊肉質鮮嫩。

頂呱呱最新「5塊雞」下殺快閃活動來了，12月23日限時1天「5大塊原味炸雞下殺7折」，頂呱呱原味雞塊採用秘製醃漬後下鍋油炸，大口咬下香氣狂噴、肉質鮮嫩，而現在這罪惡美味只要用179元就能吃到，全台門市準時開賣，每人限購2份，數量有限、售完為止，此優惠外送平台同步適用，但不接受電話及APP預約點餐。

▲拿坡里「重量級腿排桶」下殺78折。

另，拿坡里「重量級腿排桶」也在近日限定回歸，桶內裝了炸雞控最愛部分「雞腿排」，一口氣就放進滿滿12塊，大口咬下不僅能吃到酥脆外皮，搭配鮮嫩多汁的雞腿肉，讓人口水直流，且至2022年1月16日前整桶下殺78折，每塊只要15.5元就能吃到。

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