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揪同事喝爆！超商限定5天「美式、拿鐵買2送2」

▲▼OK咖啡。（圖／業者提供）

▲OK mart祭出限定5天咖啡買2送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

把握機會揪同事喝！OK mart宣布祭出限定4天「好友分享日」，期間於門市購買「大杯莊園級美式、拿鐵同品項直接買2送2」優惠，再加碼於聖誕節祭出限定1天咖啡買2送2；而7-11也將在12月20日至12月22日連3天推出「指定咖啡飲品買1送1」，咖啡控不能放過。

年末就是要喝好喝滿，OK mart驚喜推出連2周「好友分享日」，期間共有4天可於門市享有「大杯莊園級美式、拿鐵買2送2（現同品項）」，包括12月16日、12月17日、12月23日、12月24日可享優惠，再加碼於聖誕節（12月25日）當天祭出「大杯莊園級美式、拿鐵現同品項買2送2」，一連5天讓咖啡控喝到爽。

▲▼7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲7-11連3天3大飲品買1送1。

另，7-11也將於12月20日至12月22日連3天推出「指定咖啡飲品買1送1」包括CITY CAFE特大美式（冰／熱）、CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵（熱）以及現萃茶熱四季春青茶（熱）；另，還有關東煮（味噌／麻辣）、紅豆紫米湯、紅豆蜜芋湯、呷七碗藥燉排骨湯、呷七碗麻油雞湯等湯品2件打88折。

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