一桶塞滿12塊！拿坡里「重量級腿排桶」限時1個月下殺78折吃　

▲拿坡里「重量級腿排桶」重磅回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

最新優惠快收！人氣速食品牌「拿坡里」超夯「重量級腿排桶」宣布重磅回歸了，且整桶滿滿12塊腿排限時1個月直接下殺78折吃，就是要讓民眾省荷包有感。另，21PLUS、21風味館至12月21日前也有「招牌香草烤雞79折吃」優惠，通通要把握。

▲重量級腿排桶裡頭有滿滿12塊腿排。

拿坡里「重量級腿排桶」限定回歸，桶內裝了炸雞控最愛部分「雞腿排」，一口氣就放進滿滿12塊，大口咬下不僅能吃到酥脆外皮，搭配鮮嫩多汁的雞腿肉，讓人口水直流，且至2022年1月16日前整桶下殺78折，每塊只要15.5元就能吃到，炸雞控絕對要揪團吃。

▲21Plus、21風味館招牌香草烤雞至12月21日前招牌香草烤雞79折吃。（圖／業者提供）

另，21PLUS、21風味館近日也祭出最新限定優惠，即日起至12月21日止凡至門市購買「招牌香草烤雞」直接打79折，此優惠同步適用於foodomo美食外送，提醒21TOGO門市、台積電門市則不參與本次活動。香草烤雞是以21種天然香料醃製，並用獨特蒸烤技術烤雞製成外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁的罪惡口感，深受不少人喜歡。

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