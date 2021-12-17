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爽吃披薩買1送1、炸雞桶下殺78折！「5大速食店」最新優惠來了

▲▼拿坡里炸雞「重量級腿排桶」下殺78折。（圖／業者提供）

▲5大速食店優惠快收下。（圖／各業者提供）

記者蕭筠、林育綾／台北報導

速食控快來吃！近來各大民生用品、速食美食餐廳喊漲，讓民眾荷包大失血，不過沒關係，《ETtoday新聞雲》整理5大速食店最新優惠小確幸，像是達美樂推外帶披薩買1送1、拿坡里整桶重量級腿排桶下殺78折，還有肯德基、漢堡王等也能爽吃買1送1，通通不能放過。

▲▼ 達美樂 。（圖／業者提供）

▲達美樂即日起外帶披薩無論大小通通買1送1。

●達美樂
達美樂即日起祭出3大優惠，包括「外帶披薩買1送1」、「0元外送免運」以及「每周二、六小披薩外帶129元」等優惠之外，加碼消費者最愛「3個大披薩799元」活動也改成天天有，披薩控絕對要吃爆。

●肯德基
肯德基即日起至12月20日祭出「年終感恩祭，雞嗑享回饋」優惠活動，從外帶、外送、點餐車道、PK隨饗券通通有限定折扣，像是有大份勁爆雞米花、4塊雞塊買1送1，還有超過25個「雞省優惠」套餐；加碼使用預訂快取點餐可享「加1元多1件」優惠，包括買任一套餐可加1元爽吃原味蛋撻1個、買任一桶裝（5塊炸雞桶除外）加1元多吃QQ球1份。

▲▼21Plus、21風味館招牌香草烤雞。（圖／業者提供）

▲21Plus、21風味館招牌香草烤雞79折吃剩5天。

●21PLUS、21風味館
21PLUS、21風味館即日起至12月21日止凡至門市購買「招牌香草烤雞」直接打79折，此優惠同步適用於foodomo美食外送，提醒21TOGO門市、台積電門市則不參與本次活動。香草烤雞是以21種天然香料醃製，並用獨特蒸烤技術烤雞製成外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁的罪惡口感，深受不少人喜歡。

●拿坡里
拿坡里「重量級腿排桶」限定回歸，桶內裝了炸雞控最愛部分「雞腿排」，一口氣就放進滿滿12塊，大口咬下不僅能吃到酥脆外皮，搭配鮮嫩多汁的雞腿肉，讓人口水直流，且至2022年1月16日前整桶下殺78折，每塊只要15.5元就能吃到，炸雞控絕對要揪團吃。

●漢堡王
漢堡王最新「歲末嗨吃限定優惠」要把握，祭出24種全新抗漲優惠下殺5折起，像是有辣薯球、中薯、牛肉堡直接買1送1，加碼推超值單點、個人超省餐及雙人激省餐共4組合，直接一路爽吃到2022年1月17日。

▲▼漢堡王優惠券。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王最新優惠券。

▲▼漢堡王優惠券。（圖／業者提供）

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