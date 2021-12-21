唐鳳勉台南市「開放政府」參與貢獻　黃偉哲期許市府與市民的互動開放透明

▲台南市政府邀請行政院唐鳳政務委員、PDIS團隊夥伴以及中央部會開放政府聯絡人，對台南市政府進行「開放政府」相關課程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府21日舉辦「開放政府：概念與趨勢分享課程」，邀請重量級講師、行政院唐鳳政務委員、PDIS團隊夥伴以及中央部會開放政府聯絡人，對台南市政府公務人員開講開放政府。

唐鳳勉市府人員運用開放資料與數位創新，讓政府政策更貼近民意，也期待開放政府不只是「參與」，更應該有「貢獻」，現場人員提問熱絡，唐鳳政委團隊一一解答，台南市長黃偉哲也出席聆聽課程。





市長黃偉哲表示，感謝唐鳳政委前來傳授「開放政府」的概念，過去民眾一直都認為，政府的資訊是比較在人民的對立面的，而開放政府可以讓民眾更了解政府決策的形成，以及公共建設的推動，減少民眾對於政府資訊的不透明而引發的激烈情緒反應，避免政府與人民的資訊不對等，是公部門需要亟力思考的議題，今天的課程也讓南市府人員可以好好腦力激盪，思考資訊如何流通及運用，進而使南市府與市民朋友的互動可以更透明開放。





台南市政府研考會表示，城市發展需要永續經營、需要與民協力，「開放政府」是城市治理的一環，資料越開放越能打擊假消息。在政策擬定或執行過程中，聽取民眾意見也能更貼近民意，如特色公園規劃、交通政策、南山公墓遷葬等工作坊等。面對數位科技的迅速發展，公共參也要與時俱進，台南市是全國第一個試辦「開放政府聯絡人機制」的縣市，並結合國發會「公共政策網路參與平台」（Join平台），藉由數位科技的運用，彙整民眾意見，拉進政策與市民的距離，更貼近市民的需求。





研考會主委戴偉峻表示，研考會持續在各局處推動「開放政府」理念，希望藉由多元的參與管道，讓各局處在推動政策過程中，可以更貼近市民需求，研考會積極推動青年參與公共事務，黃偉哲市長上任後，更成立青年事務委員會，開放青年參與公共政策的討論，青年意見是市政發展重要的關鍵及不可或缺的意見。未來也會持續推動「公共政策網路參與平台」（Join平台），提供青年線上及線下參與的平台。





研考會表示，公共參與需要政府與人民雙方都願意坐下來，才有對話的可能，研考會結合青年委員所推動的「青委給問」機制，提供局處不同角度的思考建議，另外也舉辦「城市公民開講青年論壇」，邀請青年朋友一起探索未來城市願景，也期待各局處未來在政策推動過程中，落實開放政府理念，讓政策資源的挹注更有效果，讓市民更有感，市政發展走得更扎實、更穩定。