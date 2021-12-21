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2021台南建設亮點多　工務局2022加碼道路開闢與維護

▲台南市工務局挺過疫情，執行約8百億元各項建設，在2021年交出亮麗成績單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市工務局挺過疫情，執行約8百億元各項建設，在2021年交出亮麗成績單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年台灣挺過疫情，台南市工務局仍用心執行約8百億元各項建設，其中道路橋梁經費約641.7億元、重大建築案約171.6億元，並完成多項重大興建開闢案，交出亮麗成績單，展望2022年，工務局將投入30億元擴大生活圈道路建設，道路養護經費再加碼1億元，並新增7座特色公園等，繼續打造優質幸福宜居的城市。

檢視2021市政績效，工務局積極建構交通路網，串聯鏈結生活圈，包括開闢第一條市區快速道路北外環，羅織更暢順的四橫三縱路網；同時打開南科、沙崙智慧綠能科學城聯外道路，促進經濟發展；還開闢國道一永康交流道聯結安南區、永康區及安定區交通網絡；另外，為紓解安平舊城觀光交通壅塞問題，除已進行開闢和緯路五段延伸工程，也即將展開台61線曾文溪景觀橋及安平漁港跨港大橋等新建工程。

在道路養護方面，台南市道路長度全國第一約5016公里。自執行路平專案以來，工務局在路平專案、前瞻計畫及一般道路維護等3項經費執行下，共養護改善道路長度約1633公里，其中108年迄今養護改善道路約777公里。為打造符合民眾心目中的特色公園，工務局已投入約9.58億元興闢或改善14座特色公園、還有施工中3座、規劃中3座。

另外，工務局代辦市府工程共17案，總經費約171.64億元，目前已完成大台南會展中心及大光、麻豆、安定等三所國小和建興國中、南寧高中等老舊校舍拆除建工程等，還有砲校遷建開發案、亞太國際棒球訓練中心興建工程、台南榮家遷建工程…等重大建設仍持續推動興建中。

即將跨入2022新年度，工務局在生活圈道路建設方面，溪北投入約21.6億元將開闢學甲區六號-25M道路、白河區市道172線18公尺道路拓寬工程及新營區復興路（三號-30M）拓寬工程；溪南投入約8. 4億元將開闢北區忠義路三段接長賢街後段工程、永康區國光五街次10-5號-15M計畫道路工程及安平區4-10-23(華平路)拓寬工程。此外，特色公園也編列預算，計劃開闢東區公87特色公園、關廟區大潭埤特色遊戲場和柳營區櫻花池特色公園等三座；另外也增加北區希望公園、文元公園、學甲區華宗公園及麻豆區麻豆（公11）公園等7個共5220萬元。

綜整2021工務各項建設，工務局在疫情低潮的環境下，仍獲得42項獎座肯定的績效，其中「興建大台南會展中心統包工程」及「海安路及公園南路道路優質化工程」雙雙獲得行政院工程會金質獎。展望2022新的一年，工務局持續跨出穩健步伐，為大台南建設戮力以赴。

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