南韓取消唐鳳演講竟因「兩岸關係」　外交部召見韓駐台代表抗議

▲唐鳳。（圖／記者呂晏慈攝）



記者黃巈禾／台北報導

南韓政府「第四次工業革命委員會」於16日清晨臨時取消唐鳳政務委員原訂於當天（16日）在「2021第4次工業革命全球政策會議」線上演講邀請。對此，外交部表示，對方聲稱原因為「考量兩岸關係各層面」，而外交部也已召見韓國駐台北代表部代理代表表達強烈不滿，我國駐韓國代表處唐殿文大使也同步向韓方表達我國政府的嚴正抗議。

外交部發言人歐江安表示，「第4次工業革命委員會」於會議當日（16日）台北時間上午7時50分以電子郵件，通知唐鳳辦公室臨時取消線上演講邀請，原因為「考量兩岸關係各層面」，但我國駐南韓代表處向韓方抗議時，該委員會並未說明原因；我方召見的代理代表洪淳昌表示，會向南韓外交部如實轉達我方立場。

「第四次工業革命委員會」為韓國文在寅大統領於2017年頒布命令成立，設有2名委員長，其中1名為國務總理，12名委員由部會首長擔任。主要職責為研議並協調人工智慧與數據等新科技發展，以國家層級發展第4次工業革命相關產業。

該委員會於本(2021)年9月邀得唐鳳政委同意，在舉辦「2021第4次工業革命全球政策會議」的「社會創新」場次，以”Taiwan’s Digital Social Innovation”為題發表演講，並在議程中以「台灣數位部長(Digital Minister, Taiwan)」稱呼唐政委。

外交部感謝唐鳳協助拓展國際交流的不懈努力，並在此重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，有權與世界各國進行交流及深化往來。外交部強調，我國政府將堅持維護國家主權與尊嚴，並繼續與所有民主國家深化合作，共同守護自由、民主與人權等普世價值，繼續扮演世界良善力量的積極角色。