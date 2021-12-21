男性剪髮400→800元太貴？網點出殘酷事實：金城武剃光頭會變醜嗎

▲一名網友發文表示，頭髮從400剪到700已經是他的極限。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者丁玟華／綜合報導

髮型會影響一個人的外觀，由於男生的頭髮較短，因此約1至2個月即需修剪一次，但最近物價上漲有感，美髮業也紛紛喊漲。就有網友表示，平常幫他剪頭髮的設計師要漲價100元，等於一次剪髮要800元，納悶「男性剪髮值800元嗎」？引發不少網友討論，有人點出殘忍事實，「臉帥剪100塊的也帥，臉醜剪800（元）只有頭髮帥。」

一名網友在PTT「Gossiping」版以「男性剪髮800元 漲價漲100 算貴嗎 ?」為題發文，表示平時常去的髮廊原本剪髮價格為700元，但為他剪髮的這名設計師明年調漲100元，雖然給那位設計師剪很久了，也習慣了，並表示以前原始價格為400元，多年來漲到700元，「我覺得差不多是我的極限了吧」，認為男生的頭髮幾乎1到2個月就要剪一次，所以一年下來也是一筆錢，詢問網友「男性剪髮值800元，漲價漲100，算貴嗎？」

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▲網友認為男性剪髮800元太貴了。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出即引起網友熱議，不少人認為800元真的太貴了，「貴死了，我都剪100」、「我500就覺得貴了，800是剪兩個頭逆」、「100元的，頭髮長那麼快，花800元幹嘛啦」、「男生找100~200的剪一剪就好了，何必花800」、「剪頭髮光剪要800真的很盤」。

不過，不少網友點出殘忍事實，認為一切都是看臉，「臉帥剪100塊的也帥，臉醜剪800只有頭髮帥」、「看臉，帥臉配800，醜臉配100差不多」、「金城武今天剃光頭就會變醜了嗎」、「臉醜剪800（元）只有頭髮帥。」、「人帥剪100的就好了」。