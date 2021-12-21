戳破王力宏召妓內幕　老司機曝「花錢才有的2服務」：一般人玩不起

▲王力宏17日遭到李靚蕾親揭眾多惡行。（圖／翻攝自Instagram／王力宏）

記者施怡妏／綜合報導

王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，指控他婚內出軌、約砲又召妓，有性成癮症，掀起網友熱烈討論，有網友因此好奇問，王力宏的歌迷粉絲這麼多，應該有很多不錯的人選，為何還要花錢去嫖妓，對此，有老司機解釋，嫖妓也是有等級的差別，「王力宏玩得，一般人玩不起」。

有網友在PTT發文，王力宏是個大咖藝人，身邊有很多歌迷朋友，如果要找個人一起滾床單，絕對有很多人選，但王力宏卻選擇花錢嫖妓，讓他很不解，「乾淨又免費的用不完了吧？為什麼需要花錢去玩比較沒那麼乾淨又鬆的？」

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對此，有網友指出，有收錢的會比較專業，而且不會講出去，「賣的不會到處說客戶訊息，約的會」、 「專業吧，還沒遇過妓女爆料的，有職業道德」、 「封嘴啊，不然早被爆出來」、 「專業人士、不用談感情、守口如瓶、方便」、 「約歌迷，應該隔天就被上頭條炫耀了」、「不花錢那個凡凡現在在監獄」。

▲內行指出，嫖妓是有等級之分的。（圖／翻攝自PTT）

還有網友透露，嫖妓也有價格、等級之分，「嫖妓有很高級的好嗎，無上限」、「人家嫖的是阿宅或普通人有錢也吃不到的」、「你以為有錢人嫖的是一般妓女嗎」、「嫖的是專業高級的，能做到別人做不到的」、 「人家嫖的妓跟你那種一次幾千塊的不同好嗎」、「搞不好小姐姐還倒貼」、「性成癮啊，而且花錢搞不好花樣多，守秘密」。

另外，也有網友表示，免錢的才是最可怕的，「免費遇到釣魚就虧了」、「免錢的最貴，金錢交易互相清楚最好」、「免錢最貴，隨便一個仙人跳就完蛋了」、 「會到處跟人約的你覺得多乾淨」、「隨便跟你約砲的人，比妓女更可能有性病」。