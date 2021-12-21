王力宏出道26年「當初怎麼紅的？」　網揭2關鍵：沒第二位能比

▲王力宏《龍的傳人2060》世界巡迴演唱會台北站第一天。（資料照／記者張一中攝）

記者曾筠淇／綜合報導

王力宏的離婚風波燒了3天，日前就有網友好奇表示，他其實並不太知道王力宏有什麼有名的作品，甚至還覺得這人有點普通，當初到底怎麼紅的？貼文一出，底下網友紛紛指出2大關鍵，「他早期真的紅」、「你太晚出生，沒見過他的全盛時期，所以才覺得他普通」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「王力宏為什麼紅」為題發文，提到他日前看了王力宏的照片才得知對方長相，但他覺得王力宏外貌普通、歌也普通，這個人為什麼卻很有名氣？

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貼文曝光後，底下網友傻眼直呼，王力宏光靠臉蛋就贏了，「高富帥又有才華，不紅才奇怪吧」、「他哪裡普通？光是臉就PR值99」、「年輕時很帥，現在也不差，而且會唱又會寫歌」、「年輕時候真的很帥！又高又白又會唱歌，現在只是變老了」、「海歸帥氣才子的人設，放到現在也很難講出第二位吧」、「這不是帥，那怎樣才是帥」。

▲王力宏和黃明志的《漂向北方》頗有知名度。（資料照／記者張一中攝）

還有網友指出，王力宏的成名曲多且有才華，「王力宏已經是KTV可以點組曲來唱的還不紅喔」、「《漂向北方》還沒聽過，你這幾年被斷網了喔」、「不會吧？《Forever Love》沒聽過嗎」、「音樂學校出身，精通多種樂器，而且唱功還很好」、「創作歌手，有才才紅吧」、「他很有才華啊，光是能夠演奏的樂器種類跟會的語言就多到令人驚訝」、「你可能太年輕了，先來一段『Baby～你就是我的唯一』」、「多的是～你不知道的事」。

據了解，王力宏1995年於台灣發行第一張華語專輯《情敵貝多芬》後，就在華語地區發展音樂事業，2010年被英國權威音樂雜誌《WORD》封為「東方貓王」，2014年再被《洛杉磯時報》（LA TIMES）封為「華語流行音樂之王」。此外，王力宏也數度入圍金曲獎最佳國語男歌手獎，並以《公轉自轉》、《蓋世英雄》獲獎，奠定了他在音樂界的地位。