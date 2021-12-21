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王力宏爆了！他揭身邊嫖妓、外遇真實比　這項體感值有6～7成

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲原PO發起討論，「嫖妓、外遇出軌的真實比例高嗎？」（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「宏蕾之鬥」延燒3天，網上話題也從李靚蕾、王力宏本身開始延伸。就有網友發起討論，「嫖妓、外遇出軌的真實比例高嗎？」直呼這種事一般不會有人主動講，「有點像是你在廚房看到一隻蟑螂，那後頭肯定一窩蟑螂。」而以他親身經歷來說，身旁抓嫖妓大概6-7成、外遇出軌大概2-3成，「體感值不知道大家是否也相近？」

這位網友在PTT的Boy-Girl板上發文，提到嫖妓跟出軌，「有人說哪來這麼多的嫖妓外遇，都是報導才會被放大。」但他認為，這種事也不會有人主動提，有點像是「在廚房看到一隻蟑螂，那後頭肯定一窩蟑螂。」

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以嫖妓來說，他之前聽說的經驗還真的是這樣，「平常看上去道貌岸然的好丈夫好男友，跑到中國工作就被人帶去嫖了，不然就是三五好友組團跑去泰國。」外遇的部分，好巧不巧前幾天才聽一個朋友講完，王力宏就被爆料了。

▲▼ 。（圖／翻攝王力宏IG）

▲王力宏被爆料後，網友紛紛熱議相關話題。（圖／翻攝王力宏IG）

「如果個人親身經歷來說，嫖妓跟外遇出軌來說算是真的很常見嗎？我自己身旁抓嫖妓大概6-7成，外遇出軌大概2-3成」，不知道大家身邊的情況是否也相近。他也在留言處直呼，「我身旁會嫖的，都是朋友同事帶去之後就玩開了」，而他個人有心理跟實體潔癖，所以不會想嘗試。

貼文一出，不少人紛紛熱議，「八卦西斯就一天到晚在討論啊！別說他們都是少數，去查男友手機說不定會發現很多小秘密QQ」、「嫖妓比例會再高一點，出軌會低一點」、「嫖的部份，除非你死會後／婚後還會去嫖。不然你不講、麻吉不被破防，那這世界就不會知道到底有多少了（攤手）」、「外遇要花時間經營，嫖妓只要午休一小時。」

還有網友直呼，「我自己知道外遇的親戚、鄰居就有6個」、「外派中國跟越南的朋友，入境隨俗」、「真的假的……原來這比例很高嗎」、「認識結婚的不超過五年，老公都外遇了」、「浮上來的冰山只是一角」、「我身邊上升至九成了，害得我都不敢談戀愛」、「更多有色無膽的」、「有嫖過或上酒店的群體，身邊確實可能高達8成。乖乖牌身邊詢問可能0（別人有嫖也未必會想跟無聊乖男講啊），只能說有嫖過的男性比例一定不低，至於外遇出軌就要看定義。」

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