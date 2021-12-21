今年4對離婚CP「哪個丈夫最無辜？」　鄉民狂喊他：值得同情

▲福原愛與江宏傑在7月宣佈離婚，結束5年婚姻。（圖／翻攝自臉書、IG／福原愛、江宏傑）

網搜小組／周亭瑋報導

王力宏和李靚蕾婚變風波震撼各界，回顧今年離婚的名人中，就有網友好奇，「哪個男方最無辜？」話題掀起熱烈討論，不少鄉民答案都是他，也不禁感嘆「最值得同情」、「超衰，然後終於解脫了」。

網友在PTT發起討論，直問「在這四大離婚名人中，哪一個男方是最無辜的？」首先是江宏傑，除了福原愛被日媒拍到疑似出軌外，他則被傳很摳門，不讓女方買喜歡的衣服，還會因為莫名其妙的小事罵女生。

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▲汪小菲遭網友爆出疑似婚內出軌大S。（圖／翻攝自微博／汪少菲、大S）

再來是汪小菲，今年6月間，他發文公開挑撥兩岸議題，讓大S大為光火，就曾揚言離婚，但當時並沒有真的走到這一步，直到11月兩人正式宣布離婚。

至於理科先生，網友表示，「盛傳是因為理科先生假借疫情不方便從美國到台灣，對家庭沒有責任感，造成理科太太獨自一人在台灣照顧小孩，變成類似偽單親媽媽的狀況，乾脆真的變成單親。」

▲理科太太結束與John的5年婚姻。（圖／記者林彥君攝）

最後，就是近來被爆出軌、約炮、召妓的王力宏，原po也不忘細數其罪狀，「婚前婚後仍有無數跑友；與女藝人有不尋常關係；將老婆當作生小孩的工具，但是生完小孩之後又不主動關心；自戀性人格+性成癮。」

其中，呼聲最高的莫過於理科先生了，鄉民紛紛表示，「明顯是男生被搞」、「真的衰爆了」、「女方超強勢，大多數人受不了吧」、「不會說中文怎麼來台灣生活」、「是要恭喜他解脫好嗎」、「理科先生+1 他根本就是美國人，不是留學生，為何要逼他來台灣生活？他的家人工作全部都在美國耶！錯在理科太太 只想回台撈金」、「連中文都不太會，太太亂帶風向也無法辯解」；但也有人吐槽，「似乎是男方想離，哪有無辜之說。」

▼王力宏和李靚蕾離婚。（圖／ETtoday資料照）