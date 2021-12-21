李靚蕾隱忍8年「為何忽變強？」　原因有洋蔥！5千字文這段早解答

▲李靚蕾。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

記者曾筠淇／綜合報導

王力宏15日證實離婚消息後，李靚蕾17日發布5000字長文親揭婚姻內幕。就有網友好奇，兩人婚姻維持好一段時間，在此之前看不出李靚蕾這麼幹練，為何會突然變強？貼文曝光後，網友紛紛點出1個關鍵原因，不過也有人認為李靚蕾從頭到尾都這麼強，只是之前都忍著不說而已。

網友在PTT的Gossiping板上，以「李靚蕾為什麼突然變強」為題發文，提到從李靚蕾和王家、By2妹妹Yumi一來一往的互動中，充分展現幹練的一面，因此他實在很難想像李靚蕾以前在婚姻中的模樣，是什麼原因才突然變得這麼強大？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛點出「為母則強」是關鍵，「為母則強，沒有小孩一切好說，有了小孩絕對幫小孩確保資源啊」、「為母則強，為了小孩的母親是很恐怖的」、「虎媽平常為家庭、為了愛化身小貓，然而為了保護小孩和自己，就會回老虎的特質」、「大概是為了小孩」、「因愛而傻，為母而強」。

▲李靚蕾5年生3胎。（資料照／宏聲音樂提供）

此外，也有些網友覺得李靚蕾沒有所謂變強，之前只是為了家庭和諧才會忍耐，「死心了回歸原本的個性啊」、「我覺得一直都很強，只是某一刻前都太愛，沒想下手」、「聰明不代表她需要在先生面前強勢，能收能放代表她真的很厲害」、「人家對你寬容不代表她弱」、「老虎不發威而已」、「本來就為愛為家吞忍，結果被整個王家看沒有才爆發」。

事實上，李靚蕾5000字的長文中就有提到，她總給予王力宏想要的一切，溫柔堅定的守護這個家，然而隱忍退讓卻換來對方的缺席，「孩子們生日缺席，重要節日的缺席。每次一走就幾個月，我看著孩子心碎的哭倒在我懷裡，我的心也碎了」，因為她不想再讓孩子患得患失，所以她才決定站出來。

您可能感興趣...

►李靚蕾全文「5000字毀滅王力宏」！控訴曖昧→離婚19年罪狀：心寒

►王力宏形象全毀「退粉人數驚呆」 開戰3天時間軸曝光！這天賺到了

►偷吃渣驚句！盤點十大「時間管理大師」最扯是他 連噴10句看呆了