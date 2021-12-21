雲林縣民最在意的縣政議題民調出爐　近7成滿意住在幸福城市

政治中心／綜合報導

時序進入12月，距明（2022）年縣市長大選時間更加接近了，國民黨籍雲林縣長張麗善2018年以雲林上揚為口號參選縣長，期許帶給雲林縣不同以往的發展面貌，最後以近五萬票的差距擊敗尋求連任的民進黨籍李進勇當選雲林縣長，且就任近三年時間表現不俗，而雲林縣民們對雲林近三年來的縣政發展又有什麼想法？

《ETtoday新聞雲》於12月14日至17日針對19歲以上的雲林縣民以「手機簡訊」進行「雲林縣政議題調查」，回收有效樣本數1,073份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.99%。調查結果顯示，雲林縣民對雲林縣近年來的經濟、建設、農業、觀光、環境、防疫、公共安全等面向發展的感受均呈現正面、滿意的評價，而對於現任縣長張麗善近三年的整體施政滿意度為六成六，也呈現明顯高於不滿意之評價。另也有近七成（69.0%）縣民認為住在雲林縣是幸福的。

【調查結果】

【縣政議題】

雲林縣民最在意的縣政議題：42.3%縣民最在意「經濟發展」，第二至五名分別為「社會福利」（35.7%）、「工作就業」（33.3%）、「空氣品質」（28.6%）與「房價問題」（23.3%）。





【經濟、建設題組】

雲林縣近三年的經濟發展滿意度：51.5%縣民對於雲林縣近三年的經濟發展感到滿意（非常滿意12.4%、還算滿意39.1%）；但也有43.6%感到不滿意（不太滿意30.9%、非常不滿意12.7%）。





雲林縣的建設近三年改變程度：54.1%縣民認為雲林縣的建設在近三年有變好（變非常好11.6%、有點變好42.5%），36.0%認為沒變／差不多；而僅8.2%（有點變差3.9%、變非常差4.3%）。





【農業題組】

針對雲林縣政府近年各項的農業政策，包括建立良品品牌、安全蔬菜箱、零瘦肉精聯盟、推動數位農業行動平台、安心農產直播、智慧農業大學培訓輔導等滿意度。調查發現，以「建立良品品牌」整體滿意度68.9%最高，其次依序分別為「安全蔬菜箱」（65.1%）、「零瘦肉精聯盟」（61.5%）、「推動數位農業行動平台」（60.9%）、「安心農產直播」（59.5%）、「智慧農業大學培訓輔導」（57.8%）。





雲林縣府推動雲林良品拓展行銷的成效滿意度：縣府規劃設置雲林良品電商平台，同時推廣實體通路與網購平台，今年年底合作通路可望達到超過5億元，明年目標更設定超過10億元；未來將持續拓展實體通路、網路媒體通路與國際外銷通路等，讓更多國內外民眾認識、認同與購買雲林良品。對於雲林縣府推動雲林良品品牌拓展行銷的成效，高達75.2%縣民感到滿意（非常滿意24.3%、還算滿意50.9%）；僅13.4%感到不滿意（不太滿意9.2%、非常不滿意4.2%）。





【觀光題組】

縣府推動雲林觀光滿意度：雲林縣去年創下約200億元的觀光產值。調查發現，68.9%縣民對於縣府推動雲林觀光表示滿意（非常滿意24.0%、還算滿意44.9%）；而23.9%表示不滿意（不太滿意20.3%、非常不滿意3.6%）。





【環境題組】

縣府推動環境永續的表現滿意度：雲林縣在3年來達成0廚餘養豬，將垃圾轉換成衍生燃料。調查發現，高達81.2%縣民對於縣府推動環境永續的表現感到滿意（非常滿意40.1%、還算滿意41.1%）；僅12.3%感到不滿意（不太滿意9.7%、非常不滿意2.6%）。





【防疫題組】

縣府團隊的防疫表現滿意度：縣府於今年6月實施縣內台塑、福懋等企業普篩以穩定經濟，及移工防疫照顧，傳統市場及夜市人流群聚偵測。調查發現，高達75.9%縣民滿意縣府團隊的防疫表現 （非常滿意29.1%、還算滿意46.8%）；而16.9%認為不滿意（不太滿意11.1%、非常不滿意5.8%）。





【公共安全題組】

雲林縣最近三個月的治安狀況滿意度：縣府警局積極查緝重大刑案包含3月破獲粉紅熊貓毒品咖啡包工廠、5月查緝「竹狼慈善功德會」高利貸及暴力討債集團等。調查發現，71.5%縣民對於雲林縣最近三個月的治安狀況表示滿意（非常滿意29.4%、還算滿意42.1%）；而20.2%表示不滿意（不太滿意18.1%、非常不滿意2.1%）。





【縣府團隊滿意度】

近三年來雲林縣政府團隊的整體表現滿意度：67.8%縣民對於近三年來雲林縣政府團隊的整體表現感到滿意（非常滿意20.5%、還算滿意47.3%）；而27.0%感到不滿意（不太滿意21.9%、非常不滿意5.1%）。





【縣長滿意度】

雲林縣長張麗善執政近三年的整體滿意度：大多數（66.0%）縣民對於雲林縣長張麗善執政近三年的整體表現表示滿意（非常滿意25.3%、還算滿意40.7%）；而26.9%表示不滿意（不太滿意19.8%、非常不滿意7.1%）。





雲林縣長張麗善執政魄力評價：64.2%縣民認為雲林縣長張麗善有執政魄力（非常有魄力29.2%、還算有魄力35.0%）；而23.2%認為張麗善沒有執政魄力（不太有魄力15.2%、非常沒有魄力8.0%）。





住在雲林縣的幸福度：69.0%縣民認為住在雲林縣是幸福的（非常幸福22.9%、還算幸福46.1%）；而26.3%則認為不幸福（不太幸福19.3%、非常不幸福7.0%）。





【調查說明】

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年12月14日至17日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以雲林縣年滿19歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,073份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.99%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部戶政司最新人口統計資料（110年11月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合雲林縣19歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

