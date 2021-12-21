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快訊／48位立委挺新竹升格連署修法名單曝　民進黨有12人未簽

▲柯建銘出席民進黨中執會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

為促成「大新竹合併升格」，民進黨立法院黨團總召柯建銘提出《地方制度法》第四條條文修正草案。根據立法院程序委員會21日處理的「立法院議案關係文書」，該草案獲得48名跨派系民進黨及無黨籍立委支持，但仍有12名黨籍立委未參與連署，分別為民進黨派系湧言會立委王定宇，英系立委王美惠、江永昌、陳明文、蔡易餘、羅致政，正國會立委陳秀寶、陳歐珀、陳瑩、陳亭妃，和林岱華、林淑芬等人。

針對縣市合併升格議題，總統蔡英文19日上午召集縣市首長及派系領袖至官邸討論，總統府發言人張惇涵會後稱，與會者高度共識，支持新竹縣市合併升格，總統也認為，未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

不過，就在柯建銘一一致電爭取黨籍立委支持該修法草案後，20日卻傳出陸續有非新蘇派系立委撤簽。對此，柯建銘今天上午受訪僅說，修《地制法》在民進黨內有高度共識，絕對不是像有些媒體見縫插針，「總統府都發新聞稿了，你還要質疑嗎？」

立法院程序委員會今天處理柯建銘所提《地制法》修正草案，該草案直指，唯一以區域人口規模為直轄市前提，無法兼顧基於國家特殊需要的直轄市設立，因此提案將《地制法》第4條第1項「人口達125萬以上⋯⋯且有特殊需要之地區得設直轄市」，將「且」改成「或」。

該草案共獲得跨派系48名民進黨和無黨籍立委連署支持，包括伍麗華、何志偉、何欣純、余天、吳玉琴、吳秉叡、吳思瑤、吳琪銘、李昆澤、沈發惠、周春米、林宜瑾、林俊憲、林楚茵、邱志偉、邱泰源、邱議瑩、洪申翰、范雲、高嘉瑜、張宏陸、張廖萬堅、莊瑞雄、莊競程、許智傑、郭國文、陳素月、湯蕙禎、黃世杰、黃秀芳、黃國書、楊曜、管碧玲、趙天麟、趙正宇、劉世芳、劉建國、劉櫂豪、蔡適應、鄭運鵬、賴品妤、賴惠員、賴瑞隆、鍾佳濱、羅美玲、蘇巧慧、蘇治芬、蘇震清等人。

不過，其餘民進黨立委，包括王定宇、王美惠、江永昌、林岱樺、林淑芬、陳秀寶、陳亭妃、陳明文、陳歐珀、陳瑩、蔡易餘、羅致政等12人並未加入連署行列。

此外，被列在連署名單的民進黨立委蔡適應中午受訪表示，他原已向柯建銘表達撤簽意願，但仍被列在連署名單，盼未來可多溝通。

▼柯建銘提出《地方制度法》修法草案。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

▲▼柯建銘提《地方制度法》修法促大新竹升格　這幾個民進黨立委沒簽。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼柯建銘提《地方制度法》修法促大新竹升格　這幾個民進黨立委沒簽。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼柯建銘提《地方制度法》修法促大新竹升格　這幾個民進黨立委沒簽。（圖／記者呂晏慈攝）

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關鍵字：

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