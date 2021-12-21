「黨內高度共識沒有不同意見」　柯建銘駁非新蘇派系撤簽《地制法》

▲柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為促成「大新竹合併升格」，立法院民進黨團總召柯建銘提出《地方制度法》第四條條文修正草案，周日由總統蔡英文召集派系代表會商，也一一致電爭取黨籍立委支持，但20日卻傳出陸續有非新蘇派系立委撤簽。對此，柯建銘21日上午受訪說，修《地制法》在民進黨內有高度共識，絕對不是像有些媒體見縫插針，「總統府都發新聞稿了，你還要質疑嗎？」

民進黨團立院黨團總召柯建銘所提修正草案，是將《地制法》第4條第1項「人口達125萬以上⋯⋯且有特殊需要之地區得設直轄市」，將「且」改成「或」。

柯建銘今天上午受訪時，被媒體問及，昨傳出有部分民進黨立委撤簽一事，直言該案會送入今天程序委員會，「有多少人簽、只有增加沒有減少，所以大家看事實，不要聽外面的謠言」，強調修改《地制法》是黨內高度共識，絕對不是像有些媒體見縫插針，「禮拜天總統已經找大家來談過，昨天蘇院長也講得很清楚了，修這個地制法是黨內有高度共識的，絕對沒有所謂的不同意見。」

另針對新竹縣市合併升格，柯建銘也說，新竹縣市合併升格不是只有新竹市的事情，而是整個台灣的事情，新竹縣市有很多共同問題沒有辦法解決，包括環保、交通等，竹科在40年前發展，橫跨新竹縣市，現在必須思考：「這是攸關台積電、高科技產業是否能進一步往前走的問題，希望合併升格以後，讓高科技產業、城市帶動整個國家產業的發展。」

此外，基隆市民進黨立委蔡適應今天受訪也說，希望修法能取得更多人共識，「應該更全面、廣泛思考」，目前還在溝通過程中，有好的共識，公共政策推動才會得到全民的支持。