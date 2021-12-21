推大新竹拚《地制法》周五付委　在野立委齊轟：複製富都窮縣

▲時代力量立委邱顯智。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

為促成新竹縣市在2022地方選舉前合併升格，民進黨立法院黨團總召柯建銘提出《地方制度法》第四條條文修正草案，立法院程序委員會21日將該案排入本周五（24日）院會報告事項。不過，在野黨立委今齊轟該案「因人設事」、恐使「富都窮縣」現象不斷複製，該案是否能如期完成一讀程序付委，仍是未知數。

程序委員會今天中午開會時，將《地制法》條文修正草案排入本周五院會報告事項。該草案直指，唯一以區域人口規模為直轄市前提，無法兼顧基於國家特殊需要的直轄市設立，因此提案將《地制法》第4條第1項「人口達125萬以上⋯⋯且有特殊需要之地區得設直轄市」，其中「且」改成「或」。

不過，時代力量立委邱顯智今天在程序委員會發言痛批，修改《地制法》之後，台灣將增加第七都、第八都、第九都，這種獨步全球的制度非常荒謬，恐將使「一個台灣」變成「兩個世界」，出生在偏鄉的孩子所獲得資源將更不充分，現在都縣不平等也會擴大，呼籲應該先訂「行政區劃法」、修改《財政收支劃分法》，改善現行中央統籌分配款不合理的狀況，而不是因人設事，為特定具體個案做修法。

台灣民眾黨立委賴香伶也說，民進黨政府執政以來，並未認真討論國土規劃、財政收支劃分制度，提出《地制法》修法過於倉促，且是為某人量身定做，恐使「窮縣富都」現象一再被複製，非國家之福。

國民黨立委陳玉珍表示，國民黨反對修為人量身定做、因人設事的《地制法》，應該針對《財政收支劃分法》做廣泛討論，才不會造成各縣市財政收入不平等。

民進黨團立委今天上午開始，也在立法院議場門口排班，以搶先在周五院會遞案，確保《地制法》修法草案可列入報告事項，並進行後續處理。