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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

竹竹合併升格　國民黨：淪柯建銘、林智堅一己之私

▲民進黨公投說明會台北場，新竹市長林智堅致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲新竹市長林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文19日在官邸邀集府、院、黨、黨團及部分執政縣市首長，討論新竹縣市合併升格議題，獲得與會者高度共識。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，最快明年6月拚三讀通過，可趕上大選。對此，國民黨文傳會主委凌濤抨擊，新竹市長林智堅2022面臨第二任期屆滿，民進黨發愁人事安排，於是柯建銘做起「大新竹夢」，意圖讓林智堅獲得擔任16年新竹市長的門票，竹竹升格就是林智堅、柯建銘為一己之私的操作佈局。

凌濤分析，林智堅任期即將屆滿，鄭文燦又不願意讓林智堅接棒桃園，林智堅只好退而求其次找上柯建銘，毫不掩飾地搞出一個「自肥」的升格夢，完全只著眼個人自身政治前途與利益的作法，讓在地民眾與各界都瞋目結舌，當林智堅受訪聲稱「竹竹合併升格」是民眾的期待，但在外界看來，實情是「林智堅本人最期待」。

凌濤指出，國民黨雖然也贊成國土區域重劃，但應該宏觀考量台灣未來發展，而非急就章因人設事、趕著在2022選舉年前通過，且區域重劃真正的重點不在《地方制度法》而是在《財政收支劃分法》，有配套財源才能讓升格真正有意義、有內容，而非為升格而升格。

此外，凌濤也認為，民進黨提出竹竹結合部分苗栗地區，不顧整體苗栗發展，規劃只考慮政黨利益，簡直是台版「傑利蠑螈」，以不公平的選區劃分方法，試圖操縱選舉結果，讓台灣民主蒙羞。

凌濤進一步指出，如果民進黨是真心為台灣國土發展未來著想，就應該先著手啟動《財劃法》的修正提案，並且讓行政院提出相關配套規劃，而非急著將《地方制度法》送進立法院，此舉不過是露出民進黨私心自用的馬腳而已。

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