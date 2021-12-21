新版生技條例擴大租稅優惠範圍　落日延長10年至2031年底

▲立法院三讀通過《生技醫藥產業發展條例》，立法院副院長蔡其昌敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會21日三讀通過《生技醫藥產業發展條例》修正草案，將「精準醫療」、「再生醫療」、「數位醫療」，以及受託開發製造（CDMO）生技醫藥產品的業者，均納入本條例適用範圍，同時也將租稅優惠期間再延長十年至2031年底。

現行《生技新藥產業發展條例》將於年底落日，行政院長蘇貞昌在院會中9月9日拍板通過修正草案，將法案名稱改為《生技醫藥產業發展條例》，修正後施行期限延長至2031年底，並將全案送請立法院審議。

三讀條文增訂「新劑型製劑」、「再生醫療」、「精準醫療」、「數位醫療」、「受託開發製造生技醫藥產品」為租稅獎勵適用範圍，完備我國生技醫藥產業，並從研發為主，朝向研發與製造並重。

三讀條文規定，為促進生技醫藥產業升級需要，從事生技醫藥公司投資的研究與發展支出，得於支出金額25%限度內，自有應納營利事業所得稅之年度起5年內，抵減各年度應納營利事業所得稅額。

三讀條文明定，生技醫藥公司投資於生產製造所使用的全新機械、設備或系統，其支出金額在同一課稅年度內合計達1000萬元以上、10億元以下，可選擇兩種方式折抵營所稅，一是抵減當年度營所稅額5%，或分3年抵減3%，每年最高抵減稅額30%。

為鼓勵個人資金投入生技醫藥產業，活化產業發展，本次修法也增訂，個人股東現金投資未上市或未上櫃的生技醫藥公司，於同一公司達100萬元以上取得新股且持股滿3年，得就投資金額50%限度內，自當年度起2年內減除所得額，個人每年得減除的金額合計以500萬元為限。

▼《生技醫藥產業發展條例》修正草案三讀，朝野黨團合照慶祝。（圖／記者屠惠剛攝）

