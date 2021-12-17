藍委陳雪生肚撞范雲又嗆聲　「用肚子不會懷孕」構成性騷擾

▲國民黨立委陳雪生（左）、民進黨立委范雲（右）。（圖／ETtoday合成圖）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委陳雪生被指去年在立院議場用肚子頂撞民進黨立委范雲背部，還嘻笑表示「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」等語，遭范雲提告求償精神慰撫50萬元，陳雪生抗辯當時藍綠立委搶佔議場主席台，他因肚子大而無意間碰到范雲，他以通俗用語回敬范雲，是避免被模糊抗爭焦點，台北地院指陳雪生還嘲諷范雲「往自己臉上貼金」，已構成性騷擾，判陳雪生須賠償8萬元，可上訴。

本案源於藍營反對總統蔡英文提名陳菊擔任監察院長的人事案，去年（2020年）7月14日在立院召開審查會的議程前，由藍營立委兵分兩路發動抗爭，一路搶佔議場主席台，一路阻擋陳菊進入議場，陳雪生與范雲在主席台卡位時發生本案衝突。

范雲指控，當時陳雪生從後用肚子碰撞她背部至少3次，她已經表明「很噁心，這是性騷擾」，要陳雪生退後別再接近，陳雪生不但沒歉意，反以嘻笑方式回應「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」，讓她深感被冒犯，陳雪生事後被媒體採訪時，竟還羞辱她「神經病」、「往自己臉上貼金」、「我又不是餓死鬼」等語。

范雲認為陳雪生的舉動充滿性別歧視，已傷害她的人格，害她無端遭受非議，精神飽受痛苦，要求陳雪生賠償精神慰撫50萬元。

▲民進黨立委范雲被國民黨立委陳雪生反控加重誹謗罪嫌，出庭否認犯罪 。（圖／記者黃哲民攝）

陳雪生堅稱沒有性騷擾惡意，自稱與范雲相互卡位時，他雙手搭在另2位藍營男立委肩上，就是避免一旦藍綠發生肢體衝突會撞到范雲，可是他肚子太大，立委同僚也都知道他肚子很大，混亂中碰到范雲背部，不是故意的。

陳雪生辯稱，自己回敬范雲指控的言語，雖然不優雅得體，卻是一般人通俗用語，毫無性別含意，他聲稱當時因被范雲不實指控而憤怒，加上避免被移轉抗爭焦點，若這樣就被說成性騷擾，將會「間接降低立委行使職務的力度及強度」，何況台北市府認定他構成性騷擾的處分，經他訴願，已被衛生福利部撤銷，代表他不必賠償。

法官審酌當時在場立委林楚茵、林宜瑾、李維德、陳以信等藍綠立委，在陳雪生是否構成性騷擾事件調查過程中的證詞，認定陳雪生確實有以腹部從後碰撞范雲背部的舉動，且在旁人勸阻制止時，回稱「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」等語，而衛福部撤銷北市府認定陳雪生構成性騷擾處分的原因，是審查程序有瑕疵，並非已認定不構成。

法官指陳雪生事後對媒體回應范雲「神經病」、「往自己臉上貼金」、「我又不是餓死鬼」等語，帶有對女性的嘲諷、貶抑，加上在主席台的肢體碰觸和言語回敬，的確使范雲感受冒犯、敵意及羞辱而有損人格尊嚴，且這些言論不受立委言論免責權的保障。

法官認定陳雪生本案言行對范雲構成性騷擾，衡量雙方身分、地位與事發時的狀態，判陳雪生應賠償8萬元，可上訴，陳雪生另案反控范雲罵他「電車癡漢」等語、涉犯誹謗罪嫌，北院一審訂於本月（12月）30日下午2時宣判。