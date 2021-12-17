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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游錫堃自豪台法是「民主兄弟」　法議員配戴「我是台灣」名牌力挺

▲▼游錫堃接見法國國民議會友台小組主席戴扈傑一行 法國外交委員會議員杜瑪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲戴扈傑（左）與游錫堃（右）擊肘互動。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

法國國民議會前議長戴扈傑（François de Rugy）15日率團抵台，進行為期5天的訪問，立法院長游錫堃17日接見訪團一行，並頒贈二等國會外交榮譽獎章。戴扈傑會中大秀中文說「台法友好」，國民議會議員杜瑪（Frédérique Dumas）配戴「我是台灣」的名牌表達對台支持，游錫堃則笑說，法國昔有哲學家孟德斯鳩、盧梭分別提出三權分立及主權在民的思想，奠定民主基石，「台灣一直都是法國在亞洲自豪的民主兄弟」。

游錫堃今天表示，這是今年3個月以來，法國國會議員第二度在全球疫情中組團來台，讓人倍感溫暖，並指在中國對台灣文攻武嚇不斷情況下，法國國會兩院仍陸續通過友台決議案，特別是今年11月法國國民議會以壓倒性票數，通過支持台灣參與國際組織的決議文，這對與日夜遭受鄰國霸凌的台灣來說，意義重大。

游錫堃表示，感謝法國國民議會訪團與正義站在一起，為台灣發聲，法國是聯合國安理會常任理事國、歐盟創始國，同時也是全世界人文、科技、藝術重心，對人類文明貢獻甚鉅，過去有孟德斯鳩提出三權分立、盧梭《社會契約論》提出主權在民的思想，奠定民主基石。

戴扈傑則將法國國民議會友台決議文贈與游錫堃，並談及，他見證台法國會友好關係，未來會盡全力為台灣發聲，台灣在法國的重要性一年比一年重要，尤其法國也認知到，台灣在印太地區的重要性漸增，台法共享民主、人權等共同價值，相信未來會有更多更好的合作。

此外，曾參與友台決議聯署、在法國國民議會疾呼「我是台灣」的杜馬今天也配戴「我是台灣」字樣的名牌，表達力挺台灣的態度。

▲▼游錫堃接見法國國民議會友台小組主席戴扈傑一行 法國外交委員會議員杜瑪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼游錫堃接見法國國民議會友台小組主席戴扈傑一行 贈送友台決議文。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼游錫堃接見法國國民議會友台小組主席戴扈傑一行 法國外交委員會議員杜瑪。（圖／記者屠惠剛攝）

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