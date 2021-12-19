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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

共諜案違反國安案件屢遭輕判　羅致政提修法增設專業法庭

▲▼立法院民進黨團書記長羅致政 幹事長劉世芳 朝野協商前受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委羅致政。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

針對共諜案等違反國家安全案件屢受輕判，民進黨立委羅致政近近日提出修法，擬立法設置「國家安全專業法庭」，由具有國安相關專業知識的法官審理相關案件，卻遭國民黨立委陳以信批評是「警總再現」。羅致政表示，國安是專業的領域，必須交由專業法官處理，不要動不動就貼標籤。

羅致政近期提出《國家安全法》增訂第9條之1條文、《國家機密保護法》增訂第38之1條文、《國家情報工作法》增訂第32之2條文、《反滲透法》增訂第11之1條文等修正草案，針對共諜案等違反國家安全案件屢屢受到輕判，擬在上述法條立法設置「國家安全專業法庭」。

根據羅致政所提修法版本，「國家安全專業法庭」由具有國家安全相關專業知識之法官辦理，前述法官每年應接受一定時數之國家安全相關專業訓練或在職研習。  

對此，羅致政19日受訪時表示，有關「國家安全專業法庭」是由他個人提案，目前已經完成連署，並且送交立法院秘書處，將在21日的程序委員會進行討論。

羅致政強調，陳以信不要動不動就貼別人標籤，甚至認為是「警總復辟」，就好像智慧財產及商業法院、家事法庭一樣，都是走正常的法律程序，基本上交由專業的法官審理。

羅致政說明，現在的法院有這麼多專業法庭，尤其國安還是專業的領域，因此才會提出增加國安專業法庭，交由專業的法官來處理。

羅致政在提案中指出，近年許多違反國家安全案件，法院對相關犯罪者屢屢輕判，針對高檢署統計2015年至2020年8月判決資料顯示，判決確定的141人中，有罪者137人，判刑6個月以上者僅19人，其餘均為6個月以下或拘役，可易科罰金。

羅致政認為，種種判例讓共諜有恃無恐，對於違反相關法律的國安案件，應由具國安專業知識的法官，在國家安全專業法庭中審理，使危害國家安全的人受到應有制裁，以維護國家安全不受侵害。

羅致政也說，前述法官每年應接受一定時數的國家安全相關專業訓練或在職研習，並授權司法院訂定訓練時數、專業認證等相關辦法。

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