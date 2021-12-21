屏東婦無力處理舅舅後事　警協調善心人捐棺木善款度難關

▲枋寮警分局東海所所長藍清輝將善款交予林婦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

獅子鄉林姓婦人，先生過世後，靠四處打零工維生並扶養就讀小二的孩子，還要照顧車禍後無法自理生活的舅舅，舅舅日前過世，沒有錢處理他的喪葬、住院等費用，枋寮警方獲悉，聯絡善心人士，捐助棺木及善款2萬3000元，協助她暫時度難關。

枋寮警分局東海所所長藍清輝、警員夏群凱，近日透過前獅子鄉民代表柳宏忠得知，在獅子鄉工作的一名林姓女子(29歲)，先生因故過世後，就身兼父職獨自撫養一名就讀小二孩子，還要照顧因車禍後生活無法自理的舅舅。

由於單靠舅舅的低收入戶補助，無法支應家計與孩子的教育、生活，因此四處打工賺取微薄薪水，照顧一家老小；近日舅舅因車禍後在養護中心情形不佳，身體每況愈下，最終因多器官衰過世，家庭經濟雪上加霜，生活陷入困頓。另還要負擔舅舅龐大的喪葬、住院及養護中心等費用，實在捉襟見肘，亟待各界善心人士伸出援手。

藍所長聽聞後，協調民間善心友人戴昆財、鄭再松、江宏偉、戴奎浚、黃慶春、許展榮、蔡慶蒼、藍一宸、藍一軒、藍怡芬、洪綜隆、劉財發、吳金泉及王人偉等人共同捐助棺木一副及喪葬費共新臺幣2萬3000元，並於東海派出所內親自交付善款予她，盼微薄之捐助幫她暫度難關。枋寮分局長簡彥匡肯定所長及同仁發揮人民保母的精神，對於弱勢家庭主動聯絡善心人士解決困難，有能力的人更應該多多幫助他人，足資同仁表率，殊值嘉勉。