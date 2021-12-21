手機都是寶貝孫照片卻丟了！阿公自責求助　熱心警以這方式找回

▲內埔警分局龍泉派出所李姓警員熱心替簡姓男子找回手機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔鄉簡姓男子帶著孫女到屏東公園遊玩，遺失手機，由於手機有許多他和孫子合照，讓他心急如焚，求助內埔警方，警方持續不斷打他手機，期盼撿到手機的民眾回話，經6次嘗試，終於有人回應，幸運找回他的手機。

有一對滿目愁容的爺孫近日下午一點多到內埔警分局龍泉派出所報案，報案的簡姓男子稱早上9點多帶著孫女至屏東公園遊玩，返家後才發現竟將手機遺落在屏東公園內，雖然手機是低價手機，遺失也無妨，但手機裡卻有許多與孫女遊玩的珍貴照片，相當自責。

警方詢問他知道確知遺失地點，他說沒辦法說出，警方以他的手機號碼撥號，均無人接聽，值班的李姓警員依規受理開立報案證明單後，不斷撥打遺失手機的電話號碼，撥了6通接通，對方回說剛好路過，聽到地上手機響起，好奇接看看，幸運找到他手機。

熱心民眾在電話那端表示願意等待簡男返回領取手機，因他對屏東市區路況不熟悉又遺失可聯繫的手機，兩人正苦於不知如何相約歸還手機；李姓警員想到市區派出所密集便利性，便請拾得民眾送往就近派出所，再由簡男至派出所領取，讓簡男在短時間內找回手機，對員警熱心協助，不斷感謝。

內埔分局分局長蘇偉荃肯定李員主動積極為民眾服務精神，值得員警學習。也呼籲民眾妥善保管財物，若不慎遺失財物請至就近派出所報案，並利用警政署拾得物招領網路公告網頁，查詢有無特徵相符之遺失物透過網路認領。

載孫遊玩遺落手機 熱心警尋回手機與無價照片