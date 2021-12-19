「重機插賓士」同路段！枋山海豚灣小客車撞遊覽車　駕駛命危

記者陳崑福／屏東報導

枋山鄉台1線北上海豚灣附近今(19)日下午發生一台自小客車與遊覽車追撞車禍，造成自小客車內駕駛、乘客分別斷腿、受傷重傷，其中一人當場沒有生命跡象，遊覽車上連同司機、導遊、乘客共45人均未受傷，相關肇事原因由警方調查釐清中。

▲枋山鄉海豚灣19日下午發生自小客車與遊覽車車禍 。（圖／上為翻攝畫面，下為民眾提供）



由於該處路段附近於於上月(18）日下午2點半也發生一輛直行重型大型機車騎士連人帶車以「倒栽蔥」卡在自小客車的後擋風玻璃，造成騎士死亡案件，相距一個月零1天，在大白天再發生嚴重車禍，讓民眾心裡發毛。

枋寮警分局於12月19日下午13時51分許接獲報案，指於枋山鄉台1線北上454公里處(即海豚灣附近)發生1部自小客與1部營業大客車交通事故，吳姓駕駛人行駛自小客車從枋山鄉沿台一線南往北行駛時，追撞前方同向1部王姓駕駛人行駛之營業大客車，造成自小客車內駕駛、乘客受困車內。

消防局獲報出動枋山分隊2車5人、獅子分隊2車4人及枋寮分隊1車2人前往，傷者分別由枋山分隊救護車載送乘客傷者(男約40歲，意識模糊，左大腿骨折)及獅子分隊救護車載送男性駕駛(約40歲，無生命徵象，雙腳骨折)皆送往枋寮醫院急救，目前還在搶救中。

警方從南下監視器畫面拍到這台北上自小客車疑似沒有煞車直接追撞前方遊覽車車尾，惟詳細肇事原因，警方還在釐清中，現場於15時25分排除恢復交通。警方呼籲行駛車輛時務必注意前方車況，並保持安全距離，以免造成事故發生。