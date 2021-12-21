國中女參加聖誕燈會愛車不見　警3天尋獲她不敢置信感動落淚

▲羅姓女國中生到民生派出所領回愛車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名國二羅姓女學生，騎單車到屏東市中山公園享受聖誕燈會，回頭卻不見水心愛單車，著急向警方報案，警方調閱監視器，3天後在附近的太平洋百貨公司停車格內找到，聯絡她取回，她驚訝說「怎麼可能？」，感動落淚。

這名羅姓女學於上星期六晚上，騎單車停放在屏東市中華路與公園路口，進入中山公園享受誕節會，結束後回頭想騎單車返家，發現單車不見，神情慌張、不知所措向警方報案。

羅同學表示，原本開心地與朋友前往中山公園看聖誕燈會，停放自行車時忘記上鎖，沒想到結束卻發現自行車不見蹤影。

受理的民生派出所警員高國慶接獲報案後立即展開尋找，到場勘察，不放過任何一點蛛絲馬跡，並調閱鄰近所有監視器畫面，發現當時現場民眾很多，她的單車因此被騎走，最後消失在監視系統畫面中。

羅同學接獲警方通知剎那，激動落淚，「怎麼可能？」，她原以為已不可能找回愛車，經由母親的陪同到派出所領車，她的母親對警方的細心及耐心找尋，一再道謝。

警方說，高國慶平時績效優越，與同事相處融洽，若同事求助，必定赴湯蹈火，鼎力協助，是大家眼中的好同事、好爸爸，對民眾求助服務，抱持同理心態度用心積極的服 務，讓民眾很有感覺，這次找到羅同學的愛車，也是這種精神的展現。

屏東警分局呼籲，民眾對車輛保管務必謹慎，並確實將車輛上鎖、拔鑰匙，以免被順手牽羊；如參加大型活動或停放於人潮眾多之處，停放車輛後也請記得先拍照確認停放位置，以加速尋找到您的愛車。