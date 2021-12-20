台東環保寺廟4廟宇獲認證　打造永續健康環境

▲台東環保寺廟110年計有太平文衡殿等4廟宇獲認證。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣近年大力推廣環保祭祀觀念，受到轄內眾多寺廟支持與響應，今年持續推動環保寺廟認證作業，計有文衡殿、豐安宮、功德宮及順天宮等4家寺廟獲得認證，目前全縣共有15家環保寺廟，實行少金、少香、少炮，以減少懸浮微粒、硫氧化物及一氧化碳空氣污染物，期藉由認證制度樹立環保祭祀楷模，提供台東縣內廟宇相互借鏡學習。

環保局指出，PM2.5是空氣中的灰塵粒，大小僅有頭髮的1/28，卻能吸附很多物質，進入人體呼吸道及血管，並造成身體危害，為了降低祭拜產生的PM2.5及PM10等空氣污染物，積極推廣環保祭祀，自107年起推動「環保寺廟認證」，希望在不影響傳統文化的情況下，達到民俗與環保的平衡點，透過鼓勵的方式，推廣廟宇施行環保祭祀。

今年有4間廟宇獲得認證，並分享改變傳統祭祀觀念，其中，文衡殿為體恤殿內志工因年節慶典被香支燻的一把眼淚一把鼻涕，也自行購置環保禮炮車，響應維護空氣品質，經整體評鑑後，榮獲今年優良級寺廟。另豐安宮、順天宮與功德宮同樣支持環保理念，以維護鄰里間乾淨空氣、實踐環保作為、延續其1爐1香以及使用電子禮炮車，皆獲得為良好級寺廟。