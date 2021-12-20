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劉櫂豪爭取文化部補助2400萬修復公東教堂　保存歷史及文化價值

▲劉櫂豪爭取文化部補助2400萬修復公東教堂。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲劉櫂豪爭取文化部補助2400萬修復公東教堂。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪20日邀請文化部蕭宗煌政務次長來台東會勘公東高工教堂，並協助爭取文化部核定補助2400萬修繕經費，盼望能協助歷史建築保存與維護，宣揚其歷史價值與文化意義。

劉櫂豪指出，公東教堂興建於民國57年，創辦人錫質平神父從瑞士邀請建築師達興登，以少見的板結構及清水模概念設計興建，教堂見證60年來瑞士神父落地生根、技職教育在台東扎根的歷史。民國92年被登錄為歷史建築，公東教堂更於2017年世界遺產基金會網路票選現代特色建築，是全台唯一入圍建築，以1萬502票的得票數，從全世界91棟現代特色建築中脫穎而出，贏得第1名，107年邀請蔡英文總統前來參訪，總統府內設置由公東製作布置家具，招待外賓的「公東廳」。106年劉櫂豪特向當時文化部鄭麗君部長極力爭取修復經費，文化部爰補助175萬餘元經費辦理先期以及工程規劃設計等，並於今年10月15日經審議後正式核定「私立公東高級工業職業學校教堂」修復工程總經費3000萬元，文化部補助2400萬元。

劉櫂豪表示，公東教堂的是許多台東人的城市記憶，由於經歷多年來的颱風地震侵襲，亦曾遭不當整修，雖有牆面剝落、鋼筋鏽蝕等情形，但其建築的特色仍完整保留，因此對於公東教堂的修復，不只對公東校友、也是保留台東人的城市記憶，還有對天主教白冷會為台東奉獻的修士與神父保存歷史及文化價值，對於台灣建築史而言，亦深具意義，盼望公東教堂修復再利用之後，能夠把過去歷史文物完整展覽同時導覽歷史建築，重現過去風華，促進文化發展，讓世世代代的人知道在台東發生的美好事物。

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