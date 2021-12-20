不老騎士單車環台送暖　贈100床棉被給台東獨居老人

▲不老騎士捐贈，100床棉被給獨居老人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台灣傳神居家照顧協會李志偉牧師帶領的第8屆「聖誕傳騎寒冬送暖-單車環台」活動，10餘位不老騎士們20日首站由台東出發，副縣長王志輝帶領社會處團隊在縣府前廣場迎接，在聖誕佳節前夕捐贈冬被，為台東縣獨居老人傳愛，將關愛的溫暖傳送到社會每處角落，其中，隊員中最高齡為93歲，展現旺盛精神及熱情，獲得滿堂喝采及敬佩。

台東縣副縣長王志輝表示，很高興社團法人台灣傳神居家照顧協會辦理第8屆聖誕傳奇寒冬送暖單車環台活動，且連續3年行經台東縣，並在聖誕佳節前夕千里傳愛，社團法人台灣傳神居家照顧協會取名「傳神」，就是具有希望我們生活及身體各方面要「傳神」，另一意義就「傳遞神的旨意」，今年參與的隊員平均年齡在77歲以上，可說是一趟不容易的旅程，實在令我們後生晚輩學習效法。

社會處長陳淑蘭則指出，不老騎士平均年齡77歲以上，連續2年從台北出發經過台東，捐贈100床棉被給獨居老人，特別感受到社團法人台灣傳神居家照顧協會的宗旨理念「老老介護」，即是「老人幫老人」，所以鼓勵長者多走出戶外，參與社區活動或至鄰近社區關懷據點參加課程，延緩老化，健康樂活，也祝騎士們旅程平安圓滿，展現不老青春、幸福飛揚的精神。