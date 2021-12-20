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真的太好吃了！賈永婕現身台東　力挺鳳梨釋迦

▲台東縣政府邀請賈永婕與家樂福邀全民吃好釋、做好事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府邀請賈永婕與家樂福邀全民吃好釋、做好事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東鳳梨釋迦正值產季，台東縣政府團隊努力開拓銷售管道，20日在家樂福內湖店舉辦「好釋＋1 好事加起來」鳳梨釋迦推廣記者會，現場更邀請到好事代表賈永婕前來站台，農委會農糧署長胡忠一、副署長姚志旺也特別到場力挺台東鳳梨釋迦。縣長饒慶鈴表示，謝謝各界通路協助行銷臺東鳳梨釋迦，也感謝賈永婕一起推動全民買釋迦，以及農委會與縣府齊力相挺果農，希望大家到賣場或市場採買時多拿一顆釋迦，就能幫助釋迦農，「好釋+1」也是「好事+1」，就像接力賽一樣，大家一起「接粒挺釋迦」。

饒慶鈴表示，賈永婕和家人在疫情期間力挺醫護人員令人感動，也帶動全民發揮正面力量，因此今天特別邀請永婕蒞臨，站在同一陣線推廣鳳梨釋迦，幫助第一線生產的台東釋迦農民。目前鳳梨釋迦進入盛產，縣府團隊全力打拚內銷市場開拓銷售管道，以及輔導研發釋迦多元產品，雖然需求量比不上以往外銷，但收購價格穩定且有成長空間，銷售量也持續增加，感謝國內通路積極協助推廣，以及各企業、機關團體等發起團購，期盼各界繼續支持多多選購臺東釋迦。

賈永婕現場也分享品嚐鳳梨釋迦的經驗：「台東鳳梨釋迦真的太好吃了！果肉Ｑ彈又細緻甜滑，帶著高雅的微酸，非常美味，直接切開吃或是冷凍成冰棒吃都很棒！」呼籲大家人手一粒釋迦，一起做好事，幫助台東釋迦農民。好釋＋1，好事加起來！

家樂福文教基金會蘇小真執行長說明，家樂福持續力挺在地農業，展現力挺台東鳳梨釋迦的好事精神，在全國量販超市提供產地直供的鮮美鳳梨釋迦，除外更行動力挺｢好釋+1，好事加起來｣，12月25日至26日於全國100家量販和超市推出好釋+1活動，民眾只要在店內的拍照框拍照上傳社群媒體分享，即可獲得免費的台東鳳梨釋迦1顆。期盼國人以自身的美味分享，接粒挺釋迦，一棒接一棒，讓國人1人1顆挺釋迦農，享好釋做好事。

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