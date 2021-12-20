民宅廚房鍋爐乾燒火警　成功警機警救災阻祝融之禍

▲屋主忘記關火，爐子與鍋具都在乾燒，險釀成火災。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣東河鄉泰源村日前發生1場火警，某民宅廚房在屋主粗心大意下，開水煮完後竟然未關掉瓦斯爐就逕自回寢室休息，導致爐具乾燒起火。所幸路過巡邏員警聞到異味機警前往查看發現火災，並及時用滅火器撲滅解除危機，守護屋主的生命財產。

▲屋主忘記關火，爐子與鍋具都在乾燒，險釀成火災。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣警察局成功分局泰源派出所警員傅志明，日前夜間巡邏行經東河鄉泰源村1間民宅前時頓時查覺到有燒焦異味，下車靠近屋子查看赫然發現後方廚房竟已冒煙起火。員警拍打鐵門呼叫屋主未回應，為避免災難擴大遂緊急打破廚房玻璃窗，並在附近居民支援滅火器下順利將火勢撲滅。在寢室內睡覺渾然不知發生火災的屋主，總算在眾人的喧嘩聲中驚醒。驚恐的表示自己當晚煮好開水後忘記關火即去睡覺，竟然沒發現爐子與鍋具都在乾燒。其感激的表示還好有警察及時發現與救災，否則後果不堪設想。

成功分局表示，疏未注意廚房火源是住宅火災主因之一，若因燃燒不完全瓦斯外洩，導致一氧化碳濃度過高除有毒性外，亦有發生氣爆的高風險。提醒民眾每次在離開廚房前，仍應再三確認瓦斯是否關閉。也呼籲建議民眾居家應裝設住宅用火災警報器，才能在火災剛發生時及早偵知。火勢顯無法立即撲滅時，不要在意個人財物應以人命優先，將家人喚醒後迅速擇安全路線逃生，以維生命安全。