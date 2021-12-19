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《美國女孩》台東公益播映　邀請婦團及志工欣賞

▲袋棍球協會、寶桑基金會與台東縣府舉辦「美國女孩」公益播映。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲袋棍球協會、寶桑基金會與台東縣府舉辦「美國女孩」公益播映。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於19日攜手「美國女孩」聯合製片及出品人之母親林雅貞及寶桑教育基金會共同舉辦「美國女孩」電影公益播映場，邀請台東縣婦女團體、新住民團體及兒少機構之工作人員與弱勢服務對象一同參加。

故事緣起於中華民國袋棍球協會理事長林雅貞，多年前她來台東，不但看到台東的美，也看到了台東年輕人的潛力，遂出錢出力，於公東高工、台東高商、成功商水、新生國中及東海國中，組織了台東人很陌生的男女袋棍球隊伍。林理事長回憶道：「他們帶我去參觀公東教堂，聽說能打開創辦人錫質平神父房門的人一定是有特別的使命，而我竟然打開了，這開始了我和台東的因緣。」果然，經過3年苦練，以公東高工為主力的台灣袋棍球代表隊參加「香港2017大中華盃袋棍球賽」獲得冠軍。這給了林理事長很大的鼓舞，她認為自己還可以為台東做更多。

今年，林理事長的女兒擔任電影「美國女孩」的出品人及聯合製片，不僅於第58屆金馬獎入圍7個獎項，並榮獲最佳新導演、最佳新演員、最佳攝影等多項金馬獎，並被許多人喻為「今日不推薦會後悔10年」的好電影。林理事長與女兒坐在戲院看到大螢幕的首映時，她感動得哭了，她馬上想到台東，尤其是那些堅持在第一線協助婦幼的弱勢團體，她們可能都很少看電影，如果能有機會一起看看這部電影，一起哭一起分享劇情，或許更能了解彼此之間沒有說出口的情感。於是，林理事長特地與饒慶鈴縣長聯絡，邀集了縣內相關社福團體，共同促成美事。

臺東縣縣長饒慶鈴表示，台東縣各地的婦女及兒少相關團體長期以來與縣府合作，服務眾多弱勢民眾、辦理各項福利計畫，共同為台東的社福願景而努力。特別感謝林雅貞理事長體恤社福團體辛勞，並本著關懷弱勢的心意，出資邀請社福團體工作人員、志工及服務對象一起觀賞電影─美國女孩。並感謝寶桑教育基金會共襄盛舉辦協力本次公益電影活動。

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