台東綠肺　鯉魚山保安林趣味森山派對

▲鯉魚山保安林舉辦的森山派對定向越野活動，吸引了許多家長帶著小朋友前來。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

林務局19日在台東市鯉魚山舉辦全國性「保安林戶外森山派對」系列第4場活動-「鯉魚山保安林活動」。今日的鯉魚山保安林森山派對推出限定版的「鯉魚山保安林定向越野運動」，從上午9時到下午3時，吸引了超過500多位民眾與遊客拿著地圖在鯉魚山趴趴GO，健走越野之餘，也順帶認識鯉魚山保安林的生態與人文歷史。此外，有趣的九宮格生態遊戲、帶著美好祝福的許願籤詩及小而美的森友市集也吸引了不少民眾流連駐足。

鯉魚山保安林活動在鯉魚山忠烈祠廣場揭開序幕，一早就有不少民眾來到現場等候參與定向越野運動。依照鯉魚山步道與資源特色，將國際賽事定向越野運動結合森林生態系服務價值、山林生態知識、人文歷史、保安林環境巡護故事，透過定向越野讓參與者在步道尋寶，也探索認識保安林的美好；許願籤詩則是讓民眾自由抽取1張森林生態系服務價值籤詩，感受保安林帶來的美好祝福；而森友市集則集合了友善環境農產、木作產品、文創手作、生活小物、動物生命教育、森林防火、水土保持等10個特色攤位，豐富的市集內容令人逛得目不暇給。

▲鯉魚山保安林舉辦的森山派對定向越野活動，吸引了許多家長帶著小朋友前來。（圖／記者楊漢聲翻攝）

林務局林政管理組組長黃麗萍則表示，鯉魚山保安林是林務局編定的「風景保安林」，一直默默地駐守在社區周邊，透過森林生態系功能，守護生態環境健全與民眾生活平安，就像你我生活中的「森林護衛隊」。為了讓保安林成為全民的保安林，也拉近保安林與人們的距離，自109年起，林務局各林區管理處開始舉行「保安林命名活動」，邀請社區以傳統地名、具歷史故事連結的名稱來為保安林命名，與在地歷史文化結合，也與人們的生活與情感記憶產生共鳴。