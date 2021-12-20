四大公投被「四個不同意」完封　賴士葆：全民是最大的輸家

▲立委賴士葆。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投全數未通過，對此，國民黨立委賴士葆表示，公投過後，能源問題沒有解決、所有人都有機會吃到萊豬、福島核食躍躍欲試，且公投已被掐死，「四大公投，全民是最大的輸家。」

賴士葆表示，公投四個不同意之後，缺電、漲電價的惡果是全民要承擔。郭台銘提出明年一定會缺電，經濟部長王美花說已提出相關配套措施，確保穩定供電，然而政府卻始終不願意說明2025年，核二、核三除役，再生能源根本無法達到20％，這中間電力的缺口要如何達成。

賴士葆指出，政府所謂的配套措施就是讓老舊的燃煤機組延役，製造更多的碳排，讓全台空污問題嚴重，每年上萬人因為肺癌死亡、如今三接過了，廢了核能，還是得一樣噴碳。現在追求淨零碳排成為國際的主流目標，核能變成綠色能源，「然而為了實踐民進黨的非核黨綱，核能在台灣變成毒蛇猛獸。」

對於反萊豬公投翻盤，賴士葆表示，過去民調顯示七成民眾反對萊豬進口，然而這些民眾並沒有都出來投票，所以吃萊豬的政策就無法改變，尤其蔡政府不肯標示是否萊豬，除非從此不吃豬肉，否則台灣豬標章隨手可貼，魚目混珠，每個人都有機會吃到萊豬。

賴士葆指出，反萊豬未通過、福島核食進口也躍躍欲試了，現在政府更有理由用會影響加入CPTPP來洗腦台灣人民了。健康無價，然而台灣犧牲食安也未必保證換得了加入國際組織，「卻讓我們沉痛地看到政府道德和良知的底線，連人民健康都可以出賣。」

對於公投綁大選未通過，賴士葆表示，這宣告沒有綁大選的任何公投都別想過，也就是過去民進黨多年來追求捍衛的公投權利已經被掐死，只能坐視政府政策的獨裁專斷，「公投之後我們要一起來承受投票的結果，同島一命就是在這裏共同吃萊豬、忍受汙濁的空氣，別無選擇。」

其他人也看了這些...

►分析／蔡英文逆轉秀「4公投完封」 粉碎障礙走向世界關鍵曝光

►分析／藍營縣市長未集結「公投4案全垮」 小英817萬票也腰斬

►分析／民進黨「0:4」完封取勝 52天公投熱戰策略奏效