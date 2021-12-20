國民黨斬馬謖？沈富雄稱「他」是救星　曝反擊民進黨唯一方法

▲沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）



記者黃巈禾／台北報導

四項公投全數沒過，挫了國民黨的士氣。立委傅崐萁直指，藍營要痛下決心揮淚斬馬謖，告別藍皮綠骨方能重振士氣。對於馬謖是誰？傅崐萁事後表示「對事不對人」。不過，前立委沈富雄認為，「他心目中的馬謖恐怕是國民黨未來幾年唯一的救星」，此外，他也點出反攻民進黨的方法。

沈富雄表示，國民黨需要一位心理治療師，國民黨這些年變笨了，是不是「老年癡呆」不得而知，不曉得自己得了什麼病，也不知道該如何對症下藥，每次選輸了，不只笨而已，只有更笨，只能傻傻地說「民進黨太會選舉了」，這回公投票剛開完，黨內就有巫師開始發作，手拿木劍，口中喃喃地說「要告別藍皮綠骨，要揮淚斬馬謖」，「殊不知他心目中的馬謖恐怕是國民黨未來幾年唯一的救星」。

沈富雄列出四點分析，包括：一、國民黨只輸一次公投，不是四個公投案，以昨天萊豬案的逆轉，如果有六個案，會輸六個，有Ｎ案，就會輸Ｎ個，一次和四個之別決定氣餒的程度。

二、如果昨天不是公投，而是總統大選，未必會輸，但贏的先決條件包括：1、投票率是65%而不是41%；2、候選人能吸引中間選民，不僅補滿基本盤10%的落後，而且尤有過之，你的可能候選人之中誰有這個本事，大家都心知肚明；3、候選人的兩岸政策必須能夠與民進黨的「抗中保台」扯平；4、扯平的方法無他：只有砍光所有的芒果樹，讓對手無芒果可撿，無從曬製「芒果乾」。

三、公投結果4：0表面看來慘輸，其實不然，與目前藍綠行政版圖相較，國民黨贏基隆、桃園、新竹市，但輸宜蘭、彰化、雲林和嘉義市，贏基隆、桃園、新竹三市，它們的市長都是民進黨的當紅之星，可見他們的治理未必讓藍底褪色，但失去的宜蘭、彰化、雲林和嘉義市四地目前都靠女將支撐，其中一半未必能連任，但即便如此，仍無傷大局。

第四點，沈富雄認為，國民黨的落敗，敗在中央，中央之敗，敗在領導人，不但在兩岸政策上因循苟且，而且施行什麼「同舟計劃」，甚至任憑前述巫師囂張。最後，沈富雄說，「好了，講完了，你可以起床了，且讓我們輕哼總理的遺訓『莫散了團體，休灰了志氣！』，你仍是台灣無可取代的最大在野黨」。