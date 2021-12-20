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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「四大公投最大輸家是戰鬥藍」　王世堅：沒那個屁股別吃那麼多瀉藥

▲民進黨台北市議員王世堅質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投全數未達門檻、且不同意票大於同意票，對此，台北市議員王世堅表示，公投最大的贏家就是台灣人民，「最大輸家是那些號稱率領國民黨的戰鬥藍們，這時候還竟只想著檢討侯友宜！」

藍營在四大公投一役遭受嚴重挫敗，不僅公投門檻未達標，就連四案的同意票都被不同意票一舉超車，黨內也不乏檢討聲浪，部分人更將矛頭指向遲遲未表態的新北市長侯友宜、堅持反對核四的宜蘭縣長林姿妙等人。

對此，王世堅指出，此次公投最大的贏家是我們台灣人民，最大輸家就是號稱率領國民黨的這一群人，「尤其是戰鬥藍，沒那麼大的屁股就不要吃那麼多瀉藥，現在還說要檢討侯友宜，我笑你不敢啦，侯友宜的支持度、深度、廣度遠大於戰鬥藍！」

公投結束後，領軍戰鬥藍的中廣董事長趙少康則向支持者喊話，國民黨上下的黨職、公職都為這次公投盡力說明、催票，但是在蔡英文「政黨對決」操作下，讓最終結果不如預期。「我要提醒大家，戰鬥的號角才剛響起，面對失敗，不要在黨內找戰犯，這對監督制衡執政黨毫無幫助，只會讓親痛仇快。」

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王世堅四大公投國民黨戰鬥藍藍營四個同意

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