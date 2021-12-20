　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

特斯拉嬰兒誕生！妻子車內羊水破　他靠「自駕」到後座成功接生

▲▼特斯拉的自駕功能幫助一名女子產下女嬰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲特斯拉的自駕功能幫助一名女子順利產下女嬰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

特斯拉嬰兒誕生！美國一對夫妻在送大兒子上學的途中，懷孕的老婆突然羊水破裂，由於剛好碰上交通堵塞，來不及趕到醫院，因此丈夫開啟特斯拉的自駕功能，成功幫助妻子生下一名女寶寶。

根據《TODAY》報導，事件發生在9月9日這天，來自美國費城的夫婦基廷（Keating Sherry）和懷孕的伊然（Yiran Sherry），開特斯拉送3歲兒子拉法上學，途中伊然的羊水破掉，並且開始宮縮，本想立刻開往醫院，卻剛好是交通的尖峰時段，基廷眼看嬰兒的頭快要出來了，當下做了一個大膽的決定。

基廷受訪時表示，他先把拉法從後座抱到副駕駛座，接著開啟特斯拉的自駕功能，他自己到後座幫伊然接生，回想起當時的情形，只覺得一片混亂，妻子緊緊抓住他的手，而自己則是一直重複「深呼吸」，耳邊也不斷傳來拉法的擔心：「媽媽還好嗎？」最後在抵達醫院前，成功生下女嬰，並取名為梅芙。

車子到醫院後，醫護人員在車內剪掉臍帶，並將母女送醫安置。基廷大大感謝特斯拉，「有了自動駕駛儀，我仍然非常專注於道路，但是能夠得到這種保證是件好事。」目前特斯拉並未對此事作出回應。

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
唐綺陽轟王力宏「還在演好人」　抓道歉文5逃避重點
酒後與友爆衝突！18歲男遭彈簧刀刺穿小腸、腎動脈亡
王力宏形象全毀「PR值剩多少？」　網揭1關鍵超殘酷
偷吃渣驚句！盤點十大「時間管理大師」最扯是他
王力宏崩！美女作家急喊「音樂才子最後希望」：別連你也塌
王力宏道歉文被抓包「偷抄作業」！　對比圖笑翻
李靚蕾高學歷遭質疑！　哥大校友出面回應了
美股三大期貨狂殺！道瓊期大跌逾600點　預告今晚開盤不妙

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐西蘭26歲男打完BNT「倒臥浴室猝死」　當局認疫苗引發心肌炎

傳南韓前總統朴槿惠病勢惡化！他呼籲「立即赦免」：快撐不下去了

2嬰兒浴缸躲龍捲風　遭捲到空中「拋飛屋外」！雙雙奇蹟生還

他投資比特幣5年從社畜變超級富翁！暴富不用工作卻嘆：有錢很無聊

馬斯克今年要繳「超過3063億」天價稅金　打破美史上最高紀錄

比Delta高1倍以上！　南韓數據曝：Omicron確診者家人感染率近45%

韓總統候選人兒「買春」連環爆！賭博開查某深喉嚨　祖母病死繼續玩

特斯拉嬰兒誕生！妻子車內羊水破　他靠「自駕」到後座成功接生

王力宏疑患性成癮！這些名人全是病友　英國王子也被爆沉淪女色

大掃除變富翁！他在廢紙堆挖出「舊彩券」　一對竟中2785萬嗨翻

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

紐西蘭26歲男打完BNT「倒臥浴室猝死」　當局認疫苗引發心肌炎

傳南韓前總統朴槿惠病勢惡化！他呼籲「立即赦免」：快撐不下去了

2嬰兒浴缸躲龍捲風　遭捲到空中「拋飛屋外」！雙雙奇蹟生還

他投資比特幣5年從社畜變超級富翁！暴富不用工作卻嘆：有錢很無聊

馬斯克今年要繳「超過3063億」天價稅金　打破美史上最高紀錄

比Delta高1倍以上！　南韓數據曝：Omicron確診者家人感染率近45%

韓總統候選人兒「買春」連環爆！賭博開查某深喉嚨　祖母病死繼續玩

特斯拉嬰兒誕生！妻子車內羊水破　他靠「自駕」到後座成功接生

王力宏疑患性成癮！這些名人全是病友　英國王子也被爆沉淪女色

大掃除變富翁！他在廢紙堆挖出「舊彩券」　一對竟中2785萬嗨翻

家暴男疑妻外遇　闖北市東區服飾店「揮刀砍妻」遭路人壓制

國1彰化員林段拓寬12／22完工上路！　尖峰時段速度提升逾50%

減肥停滯期是「身體保護機制」　3招繼續瘦、減重不灰心

優退、留任條件談不攏！　富邦金、日盛金工會12／29協商

冬至吃湯圓熱量易爆表　營養師建議酌量分食、搭配天然食材

消費滿300送300！楊嘉明烘焙所實體店開幕了　前5天加碼送蛋黃酥

豬舍髒水誆山泉水！彰化黑心商人狠撈3年　吐549萬換緩刑

看電影遲到被分手！她氣男友沒體諒：我還要洗澡化妝挑衣服

給孩子自信！　弘光功德基金會於桃園21所學校設立「進步獎」

台東天后宮111年元宵遶境　縣府宣導防疫各類注意事項

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

國際熱門新聞

新婚1年沒上過床！　丈夫苦藏驚人真相

猴嬰命喪狗群　猴群反攻「屠殺250狗」

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

大馬水淹7州　2萬人急撤

筆電存1萬枚比特幣　被媽丟了損失百億

彭帥控遭中共權貴性侵　如今改口自打臉

王力宏劣跡太勁爆！這國粉絲崩潰求封殺

安倍提醒台灣：俄兵臨烏克蘭可當借鏡

王力宏疑患性成癮　這些名人全是病友！

辣女警騎乘上司　抖臀蹭下體慘了

大二生兼3差一天工作16小時！　開車撞死13歲女

同事竟是哥哥　她驗DNA尋父驚揭秘辛

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

印度神童最新預言：Omicron是「好兆頭」

更多熱門

相關新聞

他剎車失靈釀4死！監禁110年引400萬人連署

他剎車失靈釀4死！監禁110年引400萬人連署

美國一名年僅25歲的貨車司機梅德羅斯（Rogel Lazaro Aguilera-Mederos）曾於2019年將貨車駛上科羅拉多州的70號州際公路，豈料卻因為剎車失靈導致28台車輛遭到連環追撞，造成4人死亡、6人輕重傷的慘劇，日前他被判處監禁110年的有期徒刑。對此，超過420萬人響應連署，要求法院能夠予以輕判。

Omicron恐害聖誕節泡湯！英不排除收緊防疫

Omicron恐害聖誕節泡湯！英不排除收緊防疫

NBA疫情爆　聯盟宣布5場比賽延期

NBA疫情爆　聯盟宣布5場比賽延期

美軍中東空襲　誤傷數千無辜平民

美軍中東空襲　誤傷數千無辜平民

員工抵制「手機禁令」　亞馬遜同意了

員工抵制「手機禁令」　亞馬遜同意了

關鍵字：

特斯拉美國分娩女嬰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏「左思右想3天」道歉了！

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

王力宏公開悲求聯絡　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉：滿口謊言！

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

BY2妹再爆綠了何猷君！

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

快訊／李靚蕾5點反擊王力宏：無論修養或人品都很低劣的一個人

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面