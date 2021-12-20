特斯拉嬰兒誕生！妻子車內羊水破　他靠「自駕」到後座成功接生

▲特斯拉的自駕功能幫助一名女子順利產下女嬰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

特斯拉嬰兒誕生！美國一對夫妻在送大兒子上學的途中，懷孕的老婆突然羊水破裂，由於剛好碰上交通堵塞，來不及趕到醫院，因此丈夫開啟特斯拉的自駕功能，成功幫助妻子生下一名女寶寶。

根據《TODAY》報導，事件發生在9月9日這天，來自美國費城的夫婦基廷（Keating Sherry）和懷孕的伊然（Yiran Sherry），開特斯拉送3歲兒子拉法上學，途中伊然的羊水破掉，並且開始宮縮，本想立刻開往醫院，卻剛好是交通的尖峰時段，基廷眼看嬰兒的頭快要出來了，當下做了一個大膽的決定。

基廷受訪時表示，他先把拉法從後座抱到副駕駛座，接著開啟特斯拉的自駕功能，他自己到後座幫伊然接生，回想起當時的情形，只覺得一片混亂，妻子緊緊抓住他的手，而自己則是一直重複「深呼吸」，耳邊也不斷傳來拉法的擔心：「媽媽還好嗎？」最後在抵達醫院前，成功生下女嬰，並取名為梅芙。

車子到醫院後，醫護人員在車內剪掉臍帶，並將母女送醫安置。基廷大大感謝特斯拉，「有了自動駕駛儀，我仍然非常專注於道路，但是能夠得到這種保證是件好事。」目前特斯拉並未對此事作出回應。